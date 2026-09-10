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FC Bayern, news : Max Eberl dément une rumeur avec des mots très clairs

Le directeur sportif Max Eberl a balayé une rumeur persistante selon laquelle lui et le directeur sportif Christoph Freund entretiendraient une relation tendue, voire brisée. « C’est des conneries ! », a déclaré le joueur de 52 ans dans un entretien accordé à Sport Bild. « C’est une histoire tirée par les cheveux que je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas d’où elle vient. »

Au contraire, Eberl a qualifié la collaboration avec son collègue autrichien de « très bonne ». Les deux hommes auraient « des tâches claires, c’est amusant et c’est un plaisir. Nous essayons jour et nuit de faire le meilleur pour le FC Bayern », a expliqué Eberl.

Depuis mars 2024, Eberl et Freund travaillent ensemble chez le recordman d’Allemagne. Eberl a récemment prolongé de manière anticipée de deux années supplémentaires son contrat, qui courait initialement jusqu’en 2027. Freund devrait désormais faire de même, même si, selon un rapport de la AZ de Munich, il se trouverait encore dans une « phase de réflexion ».

« Sa prolongation est une affaire qui devrait se régler rapidement et sans bruit », a déclaré Eberl. « Pour moi, la question ne se pose pas de savoir si son contrat sera prolongé ou non. »

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FC Bayern, news : le super talent Tim Binder devient professionnel

Le FC Bayern Munich a lié son grand talent Tim Binder sur le long terme. Le joueur offensif de 19 ans a signé un contrat jusqu’en 2030. Binder avait effectué la préparation avec les professionnels sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany, et il y avait convaincu. Actuellement, il travaille à son retour après une déchirure musculaire à la cuisse.

« Tim a énormément de potentiel, il est rapide, fort dans le dribble et possède un super caractère. Il a récemment prouvé son talent, entre autres, lors de la préparation avec les professionnels. Tim est un exemple parfait des excellentes possibilités de développement sur notre campus », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund.

Binder, également courtisé cet été par d’autres clubs, avait rejoint le Bayern en 2019 à l’âge de 12 ans en provenance du FC Augsbourg. Le jeune joueur compte jusqu’ici quatre sélections avec l’équipe d’Allemagne U19.

(SID)

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FC Bayern, news : Knutsen considère le FCB comme la « meilleure équipe du monde »

La surprenante équipe norvégienne du FK Bodö/Glimt aborde le début de la Ligue des champions sur la pelouse du FC Bayern avec beaucoup d’humilité. « Nous savons que nous allons affronter ce qui est probablement la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle. C’est quelque chose de spécial. Nous avons déjà joué contre beaucoup de bonnes équipes, mais je pense qu’ils sont les meilleurs », a déclaré l’entraîneur Kjetil Knutsen avant le duel avec le recordman d’Allemagne jeudi (21 heures/DAZN) à Munich.

Il est « optimal de commencer à l’extérieur contre la meilleure équipe, car on sait alors où se situe la référence. C’est un test parfait pour le reste du tournoi », a déclaré Knutsen. La saison passée, son équipe venue du nord du cercle polaire avait notamment battu les poids lourds Manchester City, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan dans son parcours sensationnel jusqu’aux huitièmes de finale.

Malgré cela, « il est clair que nous devrons tous donner notre maximum pendant une journée. Un nombre incroyable de joueurs de notre équipe devront disputer le match de leur vie », a déclaré le participant norvégien à la Coupe du monde et ancien joueur de Francfort Jens Petter Hauge : « Espérons que davantage de nos joueurs parviennent à atteindre leur maximum, et qu’eux ne puissent pas exploiter tout leur potentiel. »

(SID)

FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du FCB

Date Compétition Match Jeudi 10 septembre (21 heures) Ligue des champions FC Bayern vs. Bodö/Glimt Dimanche 13 septembre (17h30) Bundesliga Elversberg vs. FC Bayern Vendredi 18 septembre (20h30) Bundesliga FC Bayern vs. Union Berlin



