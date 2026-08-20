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Bayern, rumeurs : soupçons de taupe autour de Nils Schmadtke

Dans le cadre des rumeurs sur une possible séparation avec le chef du scouting Nils Schmadtke, Sport1 a avancé d’autres supposés éléments de contexte.

Selon ces informations, des responsables du champion d’Allemagne record le tiendraient pour responsable du fait que les plans du club en matière de personnel se retrouvent régulièrement dans le domaine public. Les soupçons de taupe pourraient désormais coûter son poste à Schmadtke.

En marge du match amical contre le 1. FC Heidenheim (4-2), Max Eberl avait encore démenti lesdites informations sur une séparation. « Je ne peux pas le confirmer. Nils a encore un an de contrat, comme moi », a déclaré le directeur sportif. Plus tôt, le TZ avait rapporté que le Bayern voulait se séparer de Schmadtke et le remplacer par Christopher Vivell.

Schmadtke avait rejoint Munich en 2024 à l’initiative d’Eberl, les deux hommes se connaissent bien depuis leur passage commun au Borussia Mönchengladbach. Dans le reportage, il était en revanche seulement indiqué que son style de management ne serait pas bien perçu en interne. Plusieurs recruteurs auraient entre-temps également quitté le club pour cette raison. Toujours selon ces informations, une séparation avec Schmadtke serait même une condition à une prolongation du contrat d’Eberl au-delà de 2027.

« On peut toujours parler de la qualité du travail des personnes », a souligné Eberl, avant de développer : « Mais ce qui se passe ici en ce moment, toute cette vague qui se crée, je trouve honnêtement que c’est trop. Nous devrions toujours garder à l’esprit que nous parlons d’êtres humains. Qu’il continue ou non au Bayern : nous ne devrions pas diffamer les gens. Là, je trouve que c’est un touch too much, ce qui est écrit sur Nils Schmadtke. »

Vivell est actuellement encore sous contrat avec Manchester United en tant que chef du scouting, avec un bail qui court jusqu’en 2027. Auparavant, il occupait le poste de directeur technique à Chelsea. En Bundesliga, il a également déjà travaillé au RB Leipzig et à Hoffenheim.

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Bayern, actualité : Max Eberl réclame le Ballon d’Or pour Harry Kane

Après la remise du Soulier d’or mercredi, lors de laquelle Harry Kane a été honoré avec le trophée tant convoité de meilleur buteur d’Europe, le directeur sportif Max Eberl a chanté les louanges de l’attaquant phare du Bayern Munich, réclamant également pour lui le Ballon d’Or.

« Bien sûr, Harry Kane a été recruté comme buteur, et bien sûr avant tout pour les buts qu’il avait déjà marqués à Tottenham. On espérait les retrouver ici aussi, et c’est ce qu’il a fait », a déclaré Eberl en marge de la cérémonie au musée de l’Allianz Arena. Depuis son arrivée, Kane a « tout simplement réalisé des choses exceptionnelles. On souligne souvent à quel point il est important. Pas seulement dans la surface, c’est aussi un joueur qui se retrouve ailleurs sur le terrain. Qui montre la voie. Pour moi, c’est un role model de ce que doit être un footballeur ».

Kane est « avide de succès, même s’il a déjà un certain âge », et il se sacrifie pour l’équipe. « Et aussi en dehors du terrain », a ajouté Eberl, en se remémorant un moment après la défaite 4-1 contre le FC Barcelone en octobre 2024. À l’époque, l’entraîneur Vincent Kompany avait demandé aux joueurs de dire quelque chose après cette gifle. « Et puis Harry Kane se lève et dit ce qu’il pense ! Il n’a attaqué personne, il a simplement mis le doigt sur ce qui était nécessaire pour nous dans cette saison à ce moment-là. Cela m’a profondément impressionné. Il vit cela chaque jour. Et par conséquent, pour moi, il ne fait en fait aucun doute qu’il doit gagner le Ballon d’Or, parce qu’il représente tout simplement le footballeur parfait. »

La saison passée, Kane avait inscrit 61 buts en 51 matches officiels toutes compétitions confondues. Au total, l’Anglais affiche 146 réalisations en 147 rencontres sous le maillot du Bayern. Ses chances pour le Ballon d’Or ne sont d’ailleurs pas mauvaises, même si Kane n’a remporté ni la Ligue des champions avec le Bayern ni la Coupe du monde avec l’Angleterre.

Ses principaux concurrents seraient Rodri, transféré au FC Barcelone, déjà sacré meilleur joueur lors de la Coupe du monde, et son compatriote espagnol Lamine Yamal. Le trio Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et le tenant du titre Ousmane Dembele, vainqueurs de la Ligue des champions avec le PSG, est également présenté comme candidat.

Kane avait rejoint Munich en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur pour environ 100 millions d’euros. Son contrat expire l’été prochain. Selon Kane, les discussions pour une prolongation doivent débuter « cette semaine ou la semaine prochaine ». Les deux parties seraient « détendues ». Une chose est claire : le Bayern veut absolument conserver l’Anglais. « C’était le meilleur transfert que nous ayons jamais fait », avait récemment déclaré le président d’honneur Uli Hoeneß. Kane est « au Bayern dans la lignée de légendes offensives comme Gerd Müller ou Karl-Heinz Rummenigge », a salué le président Herbert Hainer.

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Bayern, rumeur : Ismael Saibari devrait être officiellement salué par le PSV Eindhoven

Au lendemain de la Franz Beckenbauer Supercup contre le BVB, la recrue Ismael Saibari rendra apparemment une visite très spéciale à son ancien club, le PSV Eindhoven.

Comme le rapporte le journal néerlandais Eindhovens Dagblad, Saibari sera officiellement salué lors du match de championnat du PSV contre le FC Groningue, avec notamment un tour d’honneur avant le coup d’envoi.

Saibari avait rejoint le PSV en 2020 depuis le centre de formation du KRC Genk. Après deux ans avec l’équipe réserve, il avait intégré le groupe professionnel et disputé au total 142 matches officiels pour Eindhoven. Il y a inscrit 42 buts et délivré 29 passes décisives, avant de briller lors de la Coupe du monde avec trois buts pour la sélection marocaine.

Le Bayern Munich aurait déboursé 50 millions d’euros, plus cinq millions d’euros de bonus potentiels, pour Saibari. Il pourrait faire ses débuts officiels contre le Borussia Dortmund.

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