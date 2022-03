FC Barcelone : Xavi contre une tournée américaine

La tournée consisterait en trois ou quatre matches amicaux contre d'autres équipes européennes de haut niveau, dont le Real Madrid, Milan et la Juventus.

Le Barça made in USA

Elle durerait de 10 à 12 jours et se déroulerait sur deux ou trois sites, selon le journnaliste Javier Miguel. Parmi ces lieux, Los Angeles et Las Vegas figurent en bonne place sur la liste des priorités.

La formation catalane a traversé l'océan Atlantique en 2019, en se rendant à Miami et dans le Michigan pour disputer deux matchs amicaux avec Naples, à l'est du pays. Les tournées de cette nature sont devenues assez courantes pour les grandes équipes en Espagne et, avec l'atténuation de la pandémie, il est probable qu'elles chercheront à continuer à faire croître leur soutien sur l'un des marchés les plus lucratifs du monde.

Peu de temps avant, SPORT a publié un rapport similaire avec une différence essentielle. Selon leurs sources, le manager Xavi Hernandez est réticent à l'idée d'une telle tournée.

Ayant pris les choses en main pendant la saison, Xavi souhaite donner la priorité au développement de l'équipe et préférerait une pré-saison basée sur un seul endroit comme cela s'est produit en Allemagne l'été dernier. Avec la Coupe du monde 2022 qui aura lieu plus tard cette année, la pré-saison commencera probablement à la mi-juillet pour les géants catalans.