FC Barcelone : Un joueur balance sur Koeman

Junior Firpo, le latéral gauche de Leeds, n'est pas satisfait de la façon dont il a été traité au FC Barcelone par son ancien entraîneur Ronald Koeman et il s'en est pris au Néerlandais, qui l'avait ostracisé pendant son mandat chez les Blaugrana.

Koeman estimait que l'ancien latéral du Real Betis avait une mauvaise influence dans le vestiaire et c'est l'une des raisons qui a motivé sa décision de mettre son joueur à la porte.

"J'ai atteint un point où j'ai perdu mon enthousiasme pour le football et j'ai réalisé l'importance de la famille", a déclaré Firpo à Cadena SER.

"Il y avait des choses avec Koeman que je ne comprenais pas, et à certains moments, il y avait un manque de respect envers moi et mes coéquipiers.

"Je ne comprends pas pourquoi, le lendemain d'un match, lorsque les remplaçants s'entraînaient, il restait dans sa chambre. Si je suis un remplaçant, alors je dois vous montrer des choses...

"Je lui ai posé des questions [sur ma situation dans l'équipe], et il a commencé à me mentir. À ce moment-là, pourquoi aurais-je continué à lui poser des questions ? Il m'a dit des choses qui n'ont pas de sens, comme le fait que je m'entraîne mal, et que je contamine le groupe.

"Demandez à qui vous voulez et voyons si l'un des joueurs vous dit la même chose que moi.

"Je ne sais pas ce que signifie 'je contamine le groupe', je suppose qu'il faisait référence à mon attitude. Je ne sais pas de quelle manière un jeune garçon qui vient d'arriver va contaminer un groupe qui a tout gagné et qui a été là toute sa vie.

"Mon opinion ne va pas du tout changer la façon de s'entraîner, absolument pas."