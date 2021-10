FC Barcelone : Puyol l'assure, l'heure de Xavi viendra

L'ancien défenseur du club est on ne peut plus clair : son ami Xavi finira par entraîner le FC Barcelone.

En difficulté au FC Barcelone, Ronald Koeman est sous le feu des critiques ces dernières semaines. L'entraîneur néerlandais voit sa position fragiliée par les mauvais résultats du club catalan, et de nombreuses rumeurs fleurissent chaque jour au sujet de son éventuel successeur. Encore davantage depuis la défaite lors du Clasico (2-1).

L'ancien milieu de terrain emblématique du Barça, Xavi, est aujourd'hui entraîneur d'Al-Sadd (D1 qatarienne) et pourrait se laisser tenter à l'idée de lui succéder, comme il l'a récemment indiqué à TVE. "Toute offre sera évaluée et ensuite une décision sera prise. Je ne sais pas où mon avenir me mènera, mais je suis ouvert à tout".

"Je suis sûr qu'un jour son opportunité se présentera"

Des déclarations qui ont ouvert l'appétit des supporters du club espagnol. Ancienne légende du club, Carles Puyol assure que celui qui était son partenaire en Catalogne a les épaule pour relever un tel challenge. "J'ai parlé avec Xavi cet été. Nous nous entendons bien. C'est l'un des ex-coéquipiers avec qui j'ai la meilleure relation. Il n'a jamais caché qu'il avait l'envie d'entraîner le Barça et je suis sûr qu'un jour son opportunité se présentera et il le fera de manière spectaculaire", a déclaré l'Espagnol face à la presse.

L'ex-défenseur est aussi revenu sur la défaite face au Real Madrid (1-2) au Camp Nou. Selon lui, le club est en reconstruction, qui plus est depuis le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, et va devoir apprendre de cette période douloureuse. "Le meilleur joueur de l'histoire vient de nous quitter et nous sommes dans une phase de construction. Le Barça doit toujours se battre pour remporter des titres. Nous devons exiger que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Siffler les joueurs est inutile. J'ai passé cinq ans sans remporter de titre. On apprend aussi des mauvaises expériences", a insisté Carles Puyol. Pas sûr que les fans des Blaugrana s'en contentent...