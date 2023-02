FC Barcelone - Manchester United : l'appel du pied d'Erik Ten Hag à Frenkie De Jong

Avant le choc entre le Barça et Manchester United, le Néerlandais a sous-entendu qu'il est toujours intéressé par le recrutement de son compatriote.

Le cas Frenkie De Jong est un marronnier au FC Barcelone. L'été dernier, le Néerlandais a été poussé vers la sortie pour des raisons économiques notamment, l'ancien de l'Ajax Amsterdam étant l'un des rares joueurs de l'effectif à avoir une belle valeur marchande sans pour autant être considéré comme un intransférable à l'image des pépites Pedri, Gavi et Ansu Fati.

"Un plaisir de travailler avec De Jong"

Les Red Devils ont passé une grande partie du mercato estival à essayer de mettre en place un accord avec Barcelone pour le milieu de terrain international néerlandais. Les géants de la Liga étaient prêts à approuver une vente, mais Frenkie De Jong s'est montré peu intéressé malgré l'idée de retrouver son ancien entraîneur de l'Ajax, Erik Ten Hag, à Old Trafford.

Les liens avec Manchester United n'ont cependant pas disparu, le Barça étant toujours sous pression pour réduire les coûts au Camp Nou, et il se pourrait que l'intérêt des pensionnaires d'Old Trafford soit ravivé lors du prochain mercato estival. En attendant, Manchester United va pouvoir contempler de près les performances de Frenkie De Jong lors de la double confrontation entre les Red Devils et le Barça en Ligue Europa. Et forcément, Erik Ten Hag n'a pas manqué l'occasion de mettre de l'huile sur le feu.

Xavi sort les griffes

En conférence de presse, Erik Ten Hag a admis qu'il reste un admirateur de Frenkie De Jong et ne cracherait pas sur le fait de l'avoir dans son effectif : "En 2019, il y avait beaucoup de fascination pour cette équipe de l'Ajax. Frenkie a apporté une grande partie de cette fascination et il s'est développé au cours des années suivantes en Espagne. C'est un joueur fantastique et il est devenu encore meilleur. En jouant à l'arrière, il a toujours du temps. C'était un plaisir de travailler avec lui. Il renforcerait n'importe quelle équipe dans le monde. Il a une qualité unique".

De son côté, Xavi, qui a encensé à plusieurs reprises le Néerlandais ces dernières semaines, a évoqué la situation du milieu de terrain, qui est passé de transférable à indispensable : "Frenkie a été très clair avec moi cet été : il voulait rester et il n’y avait donc aucun doute. Maintenant, il est toujours à nous, je suis très satisfait de son leadership, il est dans un grand moment et je pense qu’il s’amuse beaucoup sur le terrain".

Frenkie De Jong a rejoint le FC Barcelone en provenance de l'Ajax Amsterdam en 2019 et a fait 166 apparitions au cours de son séjour en Catalogne, tout en étant lié par un contrat avec le club blaugrana jusqu'en 2026. Le Barça accueillera Manchester United dans un match décisif jeudi en seizièmes de finales de Ligue Europa, et le retour à Old Trafford est prévu pour le 23 février.