FC Barcelone, le prix d'Ousmane Dembélé connu

Si l'international français ne prolonge pas son contrat, il sera vendu ou placé en tribunes la saison prochaine.

"Est-ce que je serai encore au Barça la saison prochaine ? Je ne sais pas, on verra. On va se réunir avec la direction du Barça. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus, on verra ce qu'il va se passer. D'abord, je suis totalement focalisé sur l'Euro, ensuite je partirai en vacances. La saison a été longue", a indiqué Ousmane Dembélé dans les colonnes de L'Equipe, il y a moins d'une semaine. Une déclaration qui n'a certainement pas fait plaisir au FC Barcelone.

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Une situation complexe pour le club catalan qui s'agace de plus en plus. En position de force sur le papier, Ousmane Dembélé va être placé dos au mur par ses dirigeants qui veulent le forcer à prendre une décision concernant son avenir au plus vite. Selon les informations de Goal, le FC Barcelone veut toujours prolonger Ousmane Dembélé.

Mais plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Le premier et non des moindres : pas à n'importe quel prix. Le Français va devoir réduire son salaire à l'image de l'ensemble de l'effectif. Mais surtout, le Barça en a assez que l'international français et son entourage "jouent la montre". La position du FC Barcelone est claire, il ne faut pas prendre le risque de perdre Ousmane Dembélé gratuitement à l'été 2022. Il sera soit prolongé cet été, soit vendu, où s'il ne trouve pas preneur, restera en tribunes durant une saison entière.

50 millions d'euros minimum pour Dembélé

L'article continue ci-dessous

Le journal L'Esportiu va plus loin ce mercredi. Il confirme que le Barça veut prolonger Ousmane Dembélé et que le président Laporta attend un geste de la part du Français qui a passé des saisons presque entières à l'infirmerie, mais surtout, le club catalan met encore plus la pression sur le Français et son clan. En effet, L'Esportiu annonce que le FC Barcelone songe sérieusement à vendre Ousmane Dembélé cet été s'il ne prolonge pas et que son prix est d'ores et déjà fixé.

Ousmane Dembélé ne sera pas vendu pour moins de 50 millions d'euros par le FC Barcelone. Autant dire qu'à un an de la fin du contrat du champion du monde 2018, le club catalan serait prêt à accepter une offre égale ou supérieure à 50 millions d'euros. Une belle somme en prenant en compte la situation contractuelle du joueur et financière du club, mais toutefois très loin de l'investissement placé par les Blaugrana en Ousmane Dembélé pour l'arracher au Borussia Dortmund.

La Juventus et le PSG sont cités dans la presse catalane parmi les clubs intéressés, tout comme des formations de Premier League. Certains préfèrent attendre 2022 pour tenter de le récupérer gratuitement. Dans l'éventualité où le FC Barcelone ne trouve pas preneur pour l'ailier français et que ce dernier continue de refuser de prolonger son contrat, il serait condamné à passer la saison entière en tribunes.