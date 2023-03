FC Barcelone : la mise au point de Joan Laporta sur les accusations de corruption

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, estime qu'il y a une "campagne de diffamation" contre le club dans le cadre de l'affaire Negreira.

Le FC Barcelone est dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Si sur le plan sportif, le Barça a connu de meilleurs jours mais a plutôt remonté la pente, malgré l'élimination en Ligue Europa, en coulisses, le club catalan fait face à une sale affaire. En effet, des accusations de corruptions pèsent sur le FC Barcelone depuis plusieurs semaines et le club pourrait risquer gros.

"Démontrer l'innocence du Barça"

Les procureurs enquêtent sur les paiements effectués par le club à Jose Maria Enriquez Negreira, l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA), entre 2001 et 2018. Les paiements s'élèveraient à environ 7 millions d'euros au total. Si le club catalan est déclaré coupable, il risque très gros, mais pour le moment, le Barça garde le cap.

En effet, Joan Laporta a maintenu aux yeux de tous que le FC Barcelone est totalement innocent. "Culers, soyez calmes. Le Barça est innocent de ce dont on l'accuse et est victime d'une campagne de diffamation dans laquelle tout le monde est maintenant impliqué", a-t-il posté sur Twitter. "Sans surprise, nous allons défendre le Barca et démontrer l'innocence du club. Beaucoup devront rectifier".

Le Real Madrid partie civile

La ville de Barcelone a dénoncé les actions du club ainsi que les anciens présidents Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu. Cependant, le FC Barcelone insiste sur le fait qu'il n'était intéressé que par les rapports d'arbitrage de Negreira. Cette enquête marque le début d'une procédure judiciaire qui s'annonce longue pour le club du Camp Nou.

Une affaire qui secoue l'ensemble du football espagnol puisque le Real Madrid, resté étrangement dans le silence pendant un bout de temps, a pointé le bout de son nez ces derniers jours. Le rival du FC Barcelone, après une réunion entre les différents administrateurs, a décidé de se porter officiellement partie civile dans cette affaire.

Une prise de position qui n'a pas plu à Xavi : "C’est un sujet qui pourrait inquiéter davantage le président, c’est une question pour lui, mais il nous dit d’être calmes. Nous n’en avons pas parlé dans le vestiaire. Je ne peux pas vous en dire plus (…) Je ne sais pas ce que le Real Madrid cherche, je ne peux pas me mettre à la place de l’adversaire. Ils ne nous déstabiliseront pas, au contraire de Vinicius, Modric et Courtois. Nous sommes concentrés sur le football". Le FC Barcelone garde la tête froide et maintient le cap en attendant que le couperet tombe.