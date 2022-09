FC Barcelone : l'énigme Ansu Fati

Plus l'ailier du FC Barcelone est "performant" à l'entraînement moins il joue. Un phénomène étrange qui semble cacher d'autres problèmes.

Depuis qu'Ansu Fati s'est gravement blessé contre le Betis Séville il y a deux ans, sa carrière est en chute libre. Ce n'est pas surprenant après avoir subi quatre opérations chirurgicales et avoir refusé d'en subir une cinquième, ignorant le conseil des services médicaux d'opter pour un traitement conservateur. Dans l'entourage du FC Barcelone, les théories abondent. Certaines sont normales, d'autres montrent le côté moins ensoleillé de la réalité.

15 matches joués sur 45 possibles

Ansu s'entraîne avec le groupe depuis cinq mois. Sur terre, en mer et dans les airs, ses données GPS et ses graphiques de vitesse et de puissance sont publiés, médiatisés et diffusés, mais le terrain ne ment pas. Le cas d'Ansu Fati commence à être surprenant. Entre un passé de blessures traumatiques et un avenir jugé splendide, son présent se dessine. Celle qui se nourrit d'une relation inversement proportionnelle : plus les graphiques de performance apparaissent, moins il joue de minutes. Curieux.

Jusqu'à présent, il n'a joué qu'un seul match en tant que titulaire, contre le Viktoria Plzen. Et comme le souligne notre collègue Xavi Torres dans SPORT, depuis qu'il s'est blessé à Balaídos, Ansu n'a joué que 15 des 45 matchs possibles, et aucun en intégralité. Il y a un an, le Barça était convaincu qu'Ansu Fati serait le grand nom du futur du club catalan. Tel était le plan du club, telle était la feuille de route et telle était la flamme d'espoir allumée par les médias pour que les socios embrassent une nouvelle illusion.

Une chute aussi rapide que son ascension ?

Ansu Fati a fait irruption sur le devant de la scène comme une bouffée d'optimisme, comme le nouveau grand produit de l'usine de La Masia, comme le diamant brut appelé à combler le grand vide laissé par Lionel Messi dans le cœur des socios, lorsqu'on lui a annoncé qu'il ne pourrait pas continuer. Le super agent Jorge Mendes lui a obtenu le statut de star, les récompenses ont suivi, les critiques ont été dithyrambiques, le club s'est empressé de lui remettre le maillot emblématique avec le dix dans le dos, alors que le "cadavre sportif" de Messi était encore chaud, et alors que tout semblait aller pour le mieux, le carrousel des blessures a tout fait sauter.

Ansu Fati, qui devait être la future star du Barça, est maintenant remplaçant. Et d'ailleurs, il est aussi remplaçant en équipe nationale. Xavi n'est pas bête. Et Luis Enrique, encore moins. Il semblait être le nouvel enfant prodige de l'Espagne et qu'il serait appelé pour la Coupe du monde au Qatar, mais quelque chose s'est brisé et bien que les métriques, la puissance, la vitesse et les données de performance continuent d'apparaître, Ansu n'est plus intouchable.

Au contraire, il est maintenant remplaçable. Luis Enrique, qui n'est marié à personne et qui était son grand protecteur et garant, l'a convoqué pour quatre matches pendant l'été, mais il n'a pas joué une seule minute lors de cette tournée. Et maintenant, il n'est pas dans les plans de l'entraîneur. Si la Coupe du monde avait lieu demain, Ansu la regarderait à la télévision.

La Coupe du monde 2022 plus que compromise

Luis Enrique, qui a la peau d'un éléphant et beaucoup de personnalité, est plus clair que le bouillon d'un asile : à l'heure actuelle, il ne peut figurer dans aucune liste car il ne donne pas le niveau requis. Il y a ceux qui pensent qu'Ansu va revenir, qu'il est dans les temps et qu'il va renverser sa situation, au Barça et en équipe nationale. D'autres commencent à croire que quelque chose ne colle pas dans l'histoire officielle de Fati et qu'il manque des pièces au puzzle. Le temps nous le dira. En attendant, le cas de Ansu Fati correspond à une relation inversement proportionnelle : plus les graphiques de performance sont bons, moins il joue. Et ni Xavi ni Lucho ne sont irresponsables. Ni l'un ni l'autre ne jette de pierres contre sa propre équipe.