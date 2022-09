La prochaine grosse recrue du Barça déjà connue

Le FC Barcelone a repris son souffle après une fenêtre de transfert frénétique cet été.

Aujourd'hui, les Catalans définissent leurs objectifs de recrutement pour les 12 prochains mois.

En tête de liste, Bernardo Silva, de Manchester City. Le Portugais a fait l'objet de nombreux échanges au cours de l'été, mais l'affaire ne s'est jamais concrétisée - le FC Barcelone comptait probablement sur une vente importante pour réaliser cette transaction. Silva était également dans le collimateur du FC Barcelone l'été précédent, mais les finances ont également empêché toute transaction.

Selon Mundo Deportivo, Barcelone, et en particulier Xavi Hernandez, est déterminé à faire venir le Portugais en Catalogne l'été prochain. Xavi veut un autre milieu de terrain central fiable et de qualité et Silva lui-même est désireux de venir au club.

Faire venir Silva ne serait pas sans conséquences. Les Blaugrana devront évaluer le rôle qu'ils envisagent pour Gavi dans les années à venir, car il est peu probable que la jeune sensation se contente d'un rôle de remplaçant pour les saisons à venir, à condition que Pedri reste intouchable et qu'il n'y ait pas de changement de système.