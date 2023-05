FC Barcelone : l'appel du pied de Robert Lewandowski à Lionel Messi

Robert Lewandowski a fait connaître sa position sur les spéculations qui font rage à Barcelone, sur le retour de Lionel Messi.

Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich pour le Camp Nou à l'été 2022, douze mois après que Lionel Messi, sept fois Ballon d'Or, ait quitté la Catalogne pour le Paris Saint-Germain. L'icône argentine arrive maintenant en fin de contrat au Parc des Princes, ce qui signifie qu'il est sur le point de devenir libre.

"C'est plus facile de jouer avec des joueurs qui comprennent le football"

De nombreuses spéculations suggèrent que Lionel Messi pourrait revenir au bercail cet été, le FC Barcelone n'ayant pas caché sa volonté de faire revenir l'Argentin bien que le fair-play financier de la Liga risque d'être un frein, et Robert Lewandowski est l'un de ceux qui espèrent que ces rumeurs sont fondées.

Lewandowski a déclaré à Meczyki au sujet d'une longue saga de transfert qui continue de faire les gros titres en Espagne, en France et dans le monde entier : "Je veux jouer avec Messi ici à Barcelone. Il a changé de style ces dernières années. Il est plus facile de jouer avec des joueurs qui comprennent le football aussi profondément que lui".

"Messi a un sens du jeu unique"

Messi et Lewandowski ont tous deux dépassé la trentaine, mais aucun des deux ne montre de signe de ralentissement et ils pourraient former un formidable duo au Camp Nou. Lewandowski a ajouté : "Le style de jeu de Messi a évolué ces dernières années. Il pense différemment et se positionne différemment sur le terrain. Il a un sens du jeu unique. Nous l'utiliserons certainement. Où le mettrai-je sur le terrain ? Il faudra poser la question à Xavi".

Le FC Barcelone a reconquis le titre de champion de Liga cette saison, pour la première fois depuis que Lionel Messi était encore dans leur effectif lors de la saison 2018-19, et ils sont en train d'essayer d'équilibrer leurs comptes ce qui permettrait des renforts supplémentaires lors du prochain mercato.

Toute la Catalogne et les fans du FC Barcelone rêvent d'un retour de Lionel Messi. Désormais, la balle est dans le camp de l'Argentin, mais aussi des instances du football espagnol qui devront valider le contrat du champion du monde 2022.