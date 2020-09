FC Barcelone, Koeman : "Nous devons vendre avant de pouvoir signer Depay"

Le nouvel entraîneur du Barca a été interrogé sur son compatriote, qui est annoncé avec insistance en partance pour le Camp Nou.

Ronald Koeman a déclaré que le devait vendre avant de pouvoir penser à signer le capitaine de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay, alors que l'entraîneur néerlandais prévoit de commencer la saison de la sans nouvelles recrues dans l'équipe. Memphis Depay a été pressenti pour recroiser la route de l'ancien sélectionneur néerlandais, Koeman, au Barça après ses exploits pour l'OL et son rôle prépondérant dans le parcours jusqu'en demi-finale de .

Cependant, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas - avant la défaite 2-1 de mardi contre - a affirmé que le Barça ne pouvait pas se permettre d'acheter Depay en raison de ses finances au milieu de la crise du Coronavirus : "Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de faire une offre". Koeman, qui a remplacé Quique Setien au Camp Nou, a été interrogé sur l'ancien attaquant de Depay alors qu'un transfert de 25 millions d'euros était évoqué par la presse néerlandaise et il a déclaré à Fox Sports : "Pour que Depay arrive, nous devons d'abord vendre".

Koeman n'attend pas de recrues avant le 26 septembre

L'article continue ci-dessous

Le Barça a été lié à un certain nombre de joueurs à la suite d'une misérable campagne 2019-20, qui a vu le cador du football espagnol être détrôné par le en et humilié 8-2 par le en quarts de finale de la Ligue des champions. Après avoir recruté Miralem Pjanic dans un échange qui a envoyé Arthur à la , championne d' en titre, le Barça continue d'être lié à la star de l'Inter Lautaro Martinez.

Plus d'équipes

Le milieu de terrain de Georginio Wijnaldum est devenu une cible possible pour le Barça, tandis que l'ancienne star Thiago Alcantara a également été liée à un transfert en provenance du Bayern. Cependant, Koeman a refroidi les ardeurs générales: "Nous travaillons pour la nouvelle saison et je pense que nous allons la débuter avec le même groupe de joueurs que nous avons maintenant pour la pré-saison." Le Barça ouvrira sa campagne de La Liga 2020-21 à domicile contre d'Unai Emery le 26 septembre.

Lionel Messi va poursuivre sa carrière avec le Barça et est sur le point de retrouver les terrains après une intersaison turbulente, qui a vu le capitaine essayer de quitter le club. Lié à , au , à l'Inter et à la Juventus, Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, a déclaré en exclusivité à Goal qu'il resterait au club malgré une demande de transfert au conseil d'administration du Barça. Interrogé sur la situation impliquant Messi, l'ancien défenseur du Barça, Koeman a ajouté: "Cela s'est assez bien passé. C'était principalement un conflit entre Messi et le club. J'ai parlé à Messi depuis lors et nous continuerons comme d'habitude."