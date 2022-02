FC Barcelone : Joan Laporta fait une annonce forte sur Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone. Il y a un peu plus d'une semaine après un nouvel échec dans les négociations pour la prolongation de contrat de l'international français, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, le club catalan, par la voix de son directeur général, avait demandé ouvertement à Ousmane Dembélé de quitter le club en janvier. Le Français avait réagi sur ses réseaux sociaux, refusant de céder à la menace du club catalan.

"Dembélé a refusé un club anglais, nous sommes très surpris"

Dans la foulée, les deux parties se sont revus afin de trouver une solution, mais à l'heure actuelle, aucune prolongation n'a été signé et le joueur n'a pas quitté le club lors du mercato. Pourtant, le FC Barcelone était prêt à écouter les offres qu'il a reçu pour Ousmane Dembélé et en a même accepté une ce lundi, mais c'est le joueur qui n'a pas voulu donner suite. Présent en conférence de presse ce mardi pour présenter les résultats de l'investigation sur le passage de Josep Bartomeu, Joan Laporta a évoqué le cas Ousmane Dembélé et a une nouvelle fois regretté l'attitude du joueur et de son entourage.

FC Barcelone : Gerard Piqué "comprend" la position de Dembélé

"Nous lui avons fait une très bonne offre de prolongation de contrat. Le joueur a dit non. Au début, il a prétendu que ce n'était pas une question d'argent, mais ensuite il s'est concentré sur l'aspect économique. C'est à ce moment-là que le problème s'est enraciné. L'agent n'a rien voulu nous dire et cela a des conséquences pour le club", a affirmé le président du FC Barcelone.

"Nous allons défendre les interêts du club"

Joan Laporta a confirmé les rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone avait accepté une offre pour vendre Ousmane Dembélé que le joueur a refusé : "On lui a présenté deux bonnes propositions et il n'a pas voulu les accepter. Nous sommes très surpris. Surtout le dernier, qui était un club anglais où il pouvait parfaitement se développer. Il ne voulait pas et préférait rester ici pendant six mois. Ça n'avait pas de sens parce que ce n'était pas bon pour lui ou pour le club. Cela nous aurait permis de travailler plus sereinement sur le marché".

FC Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche

"Ousmane Dembélé est difficile à comprendre. Ousmane Dembélé est dans l'équipe et Xavi doit construire une équipe compétitive avec des joueurs qui ont un avenir dans ce club. Nous pensons que Ousmane Dembélé a déjà un contrat avec un autre club, on nous l'a dit. Ce que nous ferons, c'est défendre les intérêts du club", a conclu le président du FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

Sauf retournement de situation, Ousmane Dembélé quittera le FC Barcelone en juin prochain et sera libre de s'engager avec le club de son choix. Deux questions persistent désormais. Quelle sera la destination de l'international français, annoncé au PSG et en Angleterre, mais aussi quid de son avenir à court terme au FC Barcelone. En effet, la dernière déclaration de Joan Laporta laisse fortement entendre qu'Ousmane Dembélé ne portera plus le maillot du club catalan et sera donc en tribunes pendant le reste de la saison.