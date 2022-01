FC Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche

Le marché des transferts se réchauffe. Tout porte à croire que Pierre Emerick Aubameyang va devenir un nouveau joueur du FC Barcelone dans les prochaines heures. Le Gabonais vient d'atterrir à l'aéroport d'El Prat il y a quelques minutes, comme l'ont filmé les caméras de l'émission "Jijantes" de Gerard Romero, et il est convaincu que sa signature au Barça sera finalisée dans les prochaines heures.

Les dirigeants du Barça sont en contact avec Arsenal pour le prêt d'Aubameyang, dont le contrat expire en juin 2023 et qui ne joue pas beaucoup pour Mikel Arteta. Il a fait 14 apparitions et a marqué quatre buts. Le joueur est déjà à Barcelone et pourrait rejoindre le club catalan sous la forme d’un prêt jusqu'à la fin de la saison. Son salaire serait suffisamment réduit pour qu'il puisse arriver au Camp Nou.

Un 3eme renfort offensif avec "Aubam" ?

Maintenant, c'est le FC Barcelone qui doit travailler pour avoir les liquidités nécessaires pour pouvoir signer Aubameyang, qui est l'attaquant choisi pour renforcer l'équipe lors de la fenêtre de transfert d'hiver. Pour un club qui a des problèmes financiers, le Barça s’est montré plutôt actif cet hiver.

En attendant l’officialisation d’Aubameyang et la suite du feuilleton Ousmane Dembélé, Ferran Torres et Adama Traoré sont venus renforcer le secteur offensif des Catalans. Des recrues de choix pour Xavi dans cette seconde partie de saison à hauts risques.