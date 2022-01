FC Barcelone : Gerard Piqué "comprend" la position de Dembélé

Plus que quelques heures afin de limiter la casse. C’est en partie de cette façon que le FC Barcelone voit arriver cette fin de mercato hivernal avec le dossier Ousmane Dembélé.

Depuis le refus du clan français de prolonger le contrat de l’attaquant français, les Blaugrana se sont mis en tête de trouver un club susceptible de vouloir racheter les six derniers mois de Dembélé.

A moins de 24h de la fin de ce mercato, le Barça n’a toujours pas trouvé preneur mais ne désespère pas à y parvenir dans les prochaines. Du PSG à Manchester United en passant par la Juventus Turin, ce n’est pourtant pas les prétendants qui semblent manquer, sans qu’une proposition n’ait été vraiment formulée.

Dembélé "ne se mouille pas"

En tout cas, une chose est sure, le dossier Dembélé fait couler beaucoup d’encre depuis des semaines en Catalogne. Mais qu’en est-il au sein même du groupe ? Si Xavi a décidé de se passer des services du Français lors des derniers matches, Gerard Piqué n’a pas voulu accabler son coéquipier.

Présent sur le live Twitch d’un célèbre influenceur espagnol, le défenseur barcelonais dit "comprendre" Ousmane Dembélé et assure que ce dernier n’a pris aucune vraie décision.

« Je comprends les deux parties. On est sur une négociation qui induit beaucoup d'argent, chacun est libre de défendre ses intérêts. Je comprends la position du club et celle du joueur. Il faut trouver la meilleure solution pour tout le monde. Avant de démarrer (le live), j'étais en train de lire à propos de ce qui était peut-être en train de se passer mais je ne veux pas me mouiller. On lui a demandé quelques fois (à Dembélé) mais il ne se mouille pas, il attend de voir », a ainsi commenté le joueur de 34 ans.