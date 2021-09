FC Barcelone : Frenkie De Jong vole au secours de Ronald Koeman

Le milieu de terrain a prévenu qu'un changement dans le vestiaire ne ferait pas de différence pour le club en difficulté.

Le FC Barcelone n'est que l'ombre de lui-même. Pas au mieux en Liga, le club catalan est à la peine en Ligue des champions. Le FC Barcelone a enregistré sa deuxième défaite en autant de rencontres sur la scène européenne ce mercredi face à Benfica. Les Blaugranas sont donc très mal engagés en Ligue des champions et pourraient ne pas passer la phase de poules cette saison en continuant sur cette lancée négative.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone est sans cesse sur le tapis. Le Néerlandais est menacé par sa direction et cette menace est grandissante en raison des récents résultats. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, a mis en garde contre le limogeage du manager Ronald Koeman, malgré la défaite 3-0 de mercredi contre Benfica en Europe qui a mis plus de pression sur l'organisation déjà en difficulté.

Frenkie De Jong a suggéré que Koeman n'était pas la raison pour laquelle les Blaugrana n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matches et ont connu le pire départ de leur histoire en Ligue des champions. Ronald Koeman, quant à lui, a reconnu le soutien de ses joueurs après la défaite face à Benfica, laissant sous-entendre en revanche que sa direction n'est pas autant solidaire avec lui.

Koeman peut compter sur le soutien de Busquets

"Je ne peux pas parler de Ronald Koeman, ce n'est pas à moi de le dire", a déclaré Frenkie De Jong aux journalistes après la défaite contre le club portugais. "Je ne pense pas que changer d'entraîneur puisse résoudre quoi que ce soit. Nous essayons tout, nous travaillons dur à l'entraînement, nous faisons de notre mieux sur le terrain mais aujourd'hui n'était pas notre jour, c'est clair".

Sergio Busquets s'est montré d'accord avec son coéquipier, soutenant également le technicien néerlandais : "Au final, la chose la plus facile est de licencier Koeman. Mais nous avons tous une responsabilité. Nous sommes dans une situation critique." Koeman, quant à lui, a salué l'attitude de ses joueurs tout en admettant son incertitude quant à la façon dont les dirigeants du club considèrent son statut : "Je me sens soutenu par mes joueurs et leur attitude. Je ne sais pas pour les autres. Je ne sais pas pour le club".

Si le FC Barcelone licencie son entraîneur principal, Roberto Martinez serait un candidat parmi les favoris pour le remplacer immédiatement. Goal a rapporté cette semaine que les deux parties étaient en discussion, mais qu'aucun accord concret n'avait été trouvé pour le sélectionneur de la Belgique. Les Blaugrana voudraient trouver un remplaçant avant de licencier Ronald Koeman.