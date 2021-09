Super League : le Barça, la Juve et le Real Madrid gagnent une bataille contre l’UEFA

Dans un communiqué, l’UEFA annonce que les poursuites contre le Barça, la Juve et le Real sont abandonnées et les clubs non-sanctionnés.

Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid ne seront pas sanctionnés par l'UEFA pour leur rôle dans la création de la Super League.

Les trois clubs sont les seuls membres fondateurs de la compétition dissidente qui ont jusqu'à présent refusé d'abandonner le projet.

L'UEFA a menacé les clubs espagnols et italiens de poursuites judiciaires et il a été rapporté qu'ils pourraient être suspendus de la Ligue des champions, mais il a été annoncé en mai que les procédures seraient retardées après qu'un tribunal de Madrid a accusé l'organe directeur d'agir "en dehors de l'état de droit".

Qu'est-ce qui a été dit ?

L'instance d'appel de l'UEFA a maintenant annoncé que l'affaire serait abandonnée, ce qui signifie que les clubs ne seront pas poursuivis pour l'instant.

Une déclaration de l'instance dirigeante dit : "Suite à la suspension de la procédure contre le FC Barcelona, la Juventus FC et le Real Madrid CF, dans l'affaire liée à une violation potentielle du cadre juridique de l'UEFA en relation avec la soi-disant 'Super League', l'Instance d'appel de l'UEFA a déclaré aujourd'hui la procédure nulle et non avenue, comme si la procédure n'avait jamais été ouverte".

Qu'est-ce que la Super League ?

Le projet controversé de créer une nouvelle compétition qui disputerait à la Ligue des champions la suprématie dans le football européen a été annoncé en avril.

Neuf autres clubs - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan et Inter - ont annoncé qu'ils rejoindraient également la Super League en tant que membres fondateurs.

Mais le projet a rapidement capoté, l'UEFA et les associations nationales de football de toute l'Europe s'étant prononcées contre l'idée, tandis que les supporters de nombreuses équipes ont manifesté devant les terrains des clubs.

L'article continue ci-dessous

Les équipes de Premier League, l'Atletico, le Milan AC et l'Inter ont toutes annoncé qu'elles se retiraient du projet quelques jours après l'annonce initiale.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Untied et Spurs ont conclu un accord avec la Premier League et ont accepté de payer un total de 22 millions de livres (31 millions de dollars).

Le Barça, la Juve et Madrid ont toutefois promis de se défendre contre les menaces de l'UEFA, déclarant dans une déclaration commune qu'ils "n'accepteront aucune forme de coercition ou de pression intolérable".