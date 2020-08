FC Barcelone, Busquets : "Si Setien reste, ce serait un bon signal pour tout le monde"

Le milieu de terrain du FC Barcelone a évoqué l'avenir de son entraîneur et l'importance de se qualifier face à Naples.

Le doit absolument se qualifier pour le Final 8 de la . Une élimination du Barça contre ce samedi serait une véritable catastrophe pour les Blaugrana. Seul un très beau parcours, voir un sacre en Ligue des champions, pourrait sauver une saison terne. Mais pour y parvenir, le FC Barcelone va devoir s'imposer, après le match nul 1-1 en terre napolitaine à l'aller. Si le Barça pourra compter sur les retours d'Antoine Griezmann et de Clément Lenglet, ils devront faire sans Sergio Busquets.

L'incontournable milieu de terrain du Barça n'est pas blessé, mais il est suspendu pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Malgré tout, c'est lui qui s'est présenté ce vendredi en conférence de presse en compagnie de Quique Setien à la veille du choc contre le vainqueur de la dernière Coupe d' . L'occasion pour Sergi Busquets d'évoquer l'avenir de son technicien et d'affirmer souhaiter le voir continuer la saison prochaine sur le banc du Camp Nou.

Le Final 8, l'unique objectif

"Comme vous le dites, c'est une décision de club. Que Setién continue sera un bon signe pour tout le monde, car il a fait du bon travail, mais cela ne devrait pas nous inquiéter maintenant, au-delà du match de Naples. La réunion entre Messi et Setien ? Tout ce dont on parle dans le vestiaire pour s'améliorer est le bienvenu, cette semaine d'entraînement a été très bonne pour nous à tous points de vue et nous espérons qu'elle portera ses fruits demain, nous voulons vraiment continuer dans cette compétition et pouvoir jouer ce Final 8 au ", a avancé l'Espagnol.

"Nous sommes positifs, nous allons aller à 100%, pour marquer, pour gagner le match et ce sera sans danger pour nous. Nous voulons vraiment pouvoir continuer dans cette compétition, mais avant cela, nous devons affronter Naples, qui a un excellent entraîneur et qui ne va pas nous faciliter la tâche. Une malédiction en Ligue des champions ? Non, nous nous sommes concentrés sur la bonne préparation du match, nous ne voulons pas aller plus loin ni penser aux prochains matchs, nous sommes très excités de pouvoir être à Lisbonne", a ajouté le milieu de terrain catalan.

Enfin, Sergi Busquets s'est exprimé sur la situation particulière d'Arthur, non convoqué pour la rencontre : "La situation d'Arthur a été difficile, mais les seules personnes qui connaissent la situation sont le joueur et le club. Nous savons quelque chose sur la nouvelle, alors il est parti, maintenant il reviendra, mais nous sommes en marge et nous espérons qu'ils parviendront à un accord, quelque chose qui sera le meilleur pour tout le monde. Ce fut une surprise pour tout le monde qu'Arthur ne soit pas revenu, mais la vérité n'est connue que par lui et le club. Espérons qu'ils parviennent à un accord et que nous nous concentrons uniquement sur le match contre Naples".