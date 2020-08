Barça-Naples : Avec Griezmann, sans Ousmane Dembélé et Umtiti

Le FC Barcelone pourra compter sur le retour d'Antoine Griezmann. En revanche, Ousmane Dembélé, trop juste, n'a pas été convoqué.

Le a annoncé la liste des joueurs convoqués pour le match au sommet contre ce samedi. Les Catalans doivent s'imposer, ou faire match nul 0-0, pour se qualifier pour le Final 8 à Lisbonne la semaine prochaine et tenter de sauver leur saison. Absent pour la fin de saison en , Antoine Griezmann va signer son retour. L'international français sera bel et bien de la partie pour affronter Naples et devrait être dans le onze de départ aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez.

Clément Lenglet sera aussi présent. Le Français va selon toute vraisemblance composer la charnière centrale avec Gerard Piqué. En revanche, Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie. En effet, l'ailier français qui a réintégré le groupe professionnel la semaine dernière après une longue blessure n'a pas été convoqué. Jugé trop juste par Quique Setien, Ousmane Dembélé devra se contenter d'assister à la partie en tribunes.

"On a pensé à le convoquer, mais malheureusement, les entraînements qu’il a fait avec le groupe sont peu nombreux. On allait prendre un risque trop grand (en le convoquant). Il n’a pas non plus une grande confiance. La meilleure décision est de ne pas le prendre. On verra la semaine prochaine, il viendra au (pour le Final 8). Il s’entraînera plus avec le groupe et la forme reviendra", a justifié Quique Setien en conférence de presse.

Souffrant du genou gauche depuis plusieurs mois, Samuel Umtiti, annoncé sur le départ du FC Barcelone cet été, est également absent. Pour le reste, pas de surprise majeure, hormis l'absence d'Arthur, en plein litige avec le Barça, alors qu'il rejoindra la la saison prochaine.