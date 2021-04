FC Barcelone, André Cury s'exprime sur un possible retour de Neymar

André Cury, qui était à l'origine de la venue de Neymar en Catalogne, s'est prononcé sur la situation actuelle du Brésilien.

Lors de l'été 2019, Neymar a failli retourner au FC Barcelone. Après deux saisons au PSG, le Brésilien souhaitait quitter le club de la capitale mais ce dernier ne comptait pas le brader ce qui a fait capoter l'affaire après de nombreuses semaines de tractations entre les deux clubs. Depuis, chaque été, le spectre d'un retour de Neymar au FC Barcelone se manifeste. Et cet été ne fera pas exception au vu de la situation contractuelle de Neymar au PSG, en fin de contrat en juin 2022, mais surtout de celle de Lionel Messi.

André Cury, ancien élément clé du recrutement du Barça, qui a contribué à la venue de Ronaldinho au FC Barcelone, mais aussi de Neymar, s'est exprimé dans les colonnes de Sport. Il a donné sa stratégie pour faire revenir l'international brésilien : "J'ai aidé à faire venir Ronaldinho Gaucho (qui était alors au PSG, ndlr), le footballeur qui a changé l'histoire du club, et Neymar, qui, en raison des circonstances, a fini par être la plus grosse vente de l'histoire du club. Je vais vous donner le plan que j'exécuterais ".

"Pour recrutez Neymar et divisez sa valeur en cinq saisons et chaque année, vous devez rechercher les X millions pour couvrir ses frais. Vous trouverez le sponsor et l'argent dans la commercialisation des maillots et des billets. Depuis son départ, les ventes de maillots ont chuté de près de 30%, les billets de 20%. Sans pandémie et avec Neymar, vous mettez 20 000 personnes de plus dans le stade à chaque match ", a ajouté André Cury.

"Neymar a compris qu'à Barcelone, il n'allait jamais être numéro 1"

L'ancien intermédiaire, remercié en 2020, a affiné son plan : "Neymar a encore 5 ou 6 très bonnes années de carrière. Messi resterait certainement pour revivre les moments magiques qu'ils avaient passés ensemble. Plus tard, Leo, logiquement en raison de son âge, partirait, et vous restez avec Neymar jusqu'à ce que vous trouviez une troisième voie. Espérons que Laporta, qui est un grand président pour Barcelone, ait cette idée brillante et l'engage".

"La nouvelle direction doit réduire la structure du club, prendre des décisions rapides, savoir ce qu'elle veut. Et, dans deux ans, le Barça sera à nouveau la meilleure puissance du football mondial. On l'avait déjà perdu sur le plan contractuel et, sur le terrain, on l'a perdu après le 6-1 contre le PSG, dans l'un des plus gros matches de l'histoire. Il était le seul à y croire ce soir-là, c'est très clair dans les dernières minutes. Et, malheureusement, et cela a été le déclic. Au lieu de parler de lui, la presse catalane parle de Messi ", a ajouté André Cury.

"Ce jour-là, Neymar a compris qu'à Barcelone, il n'allait jamais être numéro 1, qu'il n'allait jamais gagner de prix individuel car il y avait le plus grand joueur du monde et, pour moi, le deuxième de l'histoire après Pelé. Cela l'a fait réfléchir ", a conclu l'ancien intermédiaire oeuvrant pour le recrutement du FC Barcelone. Seul une prolongation de contrat de Neymar au PSG, avant l'été, permettra donc d'éviter un nouvel été chargé de rumeurs faisant état d'un retour au Barça pour le Brésilien.