Neymar : "Si je suis heureux à Paris, c'est grâce à Mbappé"

Neymar, la star du PSG, a tenu des propos laudateurs envers son coéquipier au club, Kylian Mbappé.

Ceux qui avaient des doutes concernant l’excellente entente qu’il y avait entre les deux stars offensives du PSG n’ont désormais plus de question à se poser. Neymar et Kylian Mbappé entretiennent une excellente relation, aussi bien sûr qu’en dehors des terrains. Il y a même une une admiration réciproque entre les deux hommes.

Neymar s’est livré à France Football pour exprimer ses sentiments envers son coéquipier français. Et les propos qu’il a tenus ne laissent aucun doute concernant l’estime qu’il lui porte. "Kylian Mbappé m’a beaucoup appris sur la manière ‘d’être français’… Il m’a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation, et, par conséquent, mon bonheur d’être ici", a-t-il confié.

Plus que le footballeur c’est l’homme que l’ancien barcelonais met en avant. « J’ai été touché par la personne qu’il est, a-t-il poursuivi. Kylian est très prévenant, toujours heureux, poli et gentil avec tout le monde. C’est une très belle personne. C’est la raison pour laquelle nous nous entendons si bien depuis notre premier contact. »

« Mbappé, c’est le golden boy »

Et en parlant du joueur, « Ney » a évidemment été tout aussi élogieux envers son compère, celui avec lequel il évolue depuis 2017. Il raconte d’ailleurs les sentiments qu’il a eus lorsqu’il l’a découvert les premiers jours : « J’ai eu, bien sûr, l’occasion de le voir s’entraîner, d’observer sa vitesse, son répertoire de dribbles, son intelligence et de constater son humilité pour continuer à évoluer. Là, je me suis dit: "lui, c’est notre golden boy!""

Enfin, l’international auriverde a aussi tenu à répondre à ceux qui jugent que le registre de Mbappé est limité et sans que sa vitesse et son explosivité il serait un joueur banal. « La vitesse seule ne veut rien dire. Il faut être intelligent pour l’utiliser correctement et Kylian l’est. Il est non seulement très intelligent et rapide, mais il possède en plus un énorme répertoire de dribbles », a-t-il souligné.

Mbappé et Neymar ont donné beaucoup de bonheur au PSG et ils vont essayer de le faire de nouveau mardi soir lorsqu’avec leur équipe ils accueilleront le Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le duo est désespéré à l’idée de conquérir la coupe aux grandes oreilles ensemble. C’est peut-être pour cette année.