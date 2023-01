Fauché, le Barça risque de perdre Gavi

Gavi a signé un nouveau contrat de quatre ans avec le FC Barcelone qui comprenait une clause libératoire d'un milliard d'euros en septembre

Mais les Blaugrana n'ont pas été en mesure de l'enregistrer auprès de la Liga.

Gavi s'est imposé comme l'un des plus grands talents du milieu de terrain au Camp Nou, et a succédé à son coéquipier Pedri au titre de Golden Boy du football européen en octobre.

Les deux hommes sont désormais des titulaires sous les ordres de Xavi et, tout comme Ansu Fati, ont vu leurs contrats améliorés l'année dernière pour inclure des clauses libératoires à 1 milliard d'euros - le club ayant été échaudé en 2017 lorsque le PSG a racheté le contrat de Neymar pour un montant qui devait être prohibitif de 222 millions d'euros.

Mais le Barça s'efforce toujours de se débarrasser de la dette écrasante qui s'élevait à 1,35 milliard d'euros lorsque Lionel Messi a suivi Neymar à Paris l'été dernier, et après l'élimination de la Ligue des champions cette saison, le nouveau contrat de Gavi ne peut pas être enregistré.

Le Barca a les mains liée par la Liga

"En bref, le Barca ne pourra pas enregistrer le nouveau contrat du prodige, et Gavi devra continuer à jouer dans les mêmes conditions qu'au début de la saison", rapporte Forbes - ce qui signifie également qu'il ne pourra hériter du numéro 6, autrefois porté par Xavi, que plus tard.

"Le Barca pensait initialement que les départs de Gerard Piqué et Memphis Depay seraient suffisants pour qu'il puisse réaliser l'opération, mais il a toujours des problèmes de Fair-Play Financier car sa limite salariale a été largement dépassée."

Les géants de la Premier League, Manchester United, Chelsea et Liverpool, ont déjà été liés à Gavi, mais le Barça n'a pas l'intention de vendre le jeune joueur qui est maintenant évalué à 81,9 millions d'euros par l'algorithme interne de FootballTransfers.

Ils n'auront peut-être pas à le faire non plus. Bien que le contrat précédent de Gavi ait expiré à l'été 2023 - ce qui signifie que les clubs en dehors de la Liga peuvent commencer à négocier avec le joueur pour un transfert gratuit Bosman - il est entendu qu'il reste fidèle au projet du Barca, et est susceptible de signer à nouveau lorsque les comptes seront mieux équilibrés en juin.