Fati et Bennison remportent le NXGN 2021

Le joueur de Barcelone et la joueuse de Rosengard ont été élus meilleurs joueurs du football mondial, nés le 1er janvier 2002 ou après.

L'attaquant de Barcelone Ansu Fati et le milieu de terrain de Rosengard Hanna Bennison ont été couronnés vainqueurs du NXGN 2021 après avoir été élus meilleurs footballeurs adolescents de la planète.

Les journalistes des 44 éditions de Goal ont voté pour les merveilles les plus brillantes du jeu, nées le 1er janvier 2002 ou après.

Fati a battu une forte concurrence pour devenir le sixième vainqueur du prix masculin, le milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga et l'attaquant du Borussia Dortmund Gio Reyna terminant respectivement deuxième et troisième.

La starlette du Barca est récompensée pour ses deux premières saisons exceptionnelles dans l'équipe première des pensionnaires du Camp Nou, au cours desquelles il a battu d'innombrables records, notamment en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions.

Fati, 18 ans, est également le plus jeune joueur à avoir trouvé le chemin des filets dans l'histoire de l'équipe nationale espagnole, après avoir fait ses débuts internationaux en septembre 2020, et suit les traces des précédents vainqueurs tels que Jadon Sancho, Gigi Donnarumma et Rodrygo.

"Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi et, bien sûr, mes coéquipiers", a déclaré Fati à Goal après avoir reçu son prix. "Sans eux, cela n'aurait pas été possible".

"Aussi, merci à tous les entraîneurs que j'ai eu."

Camavinga s'est avéré être le challenger le plus proche de Fati après une année au cours de laquelle il a consolidé sa position de milieu de terrain le plus talentueux du monde dans sa catégorie d'âge, le Français de 18 ans ayant fait ses débuts et marqué pour son pays au cours des premiers mois de la saison.

Reyna, quant à lui, complète le podium après être devenu un membre clé de l'attaque juvénile et étoilée de Dortmund, ainsi qu'un international à part entière avec les États-Unis.

Le coéquipier de Fati, Pedri termine quatrième après une superbe saison révélation au Camp Nou, tandis que le coéquipier de Reyna à Dortmund, Jude Bellingham, arrive cinquième.

En plus d'avoir deux membres parmi les cinq premiers, Dortmund couve également le plus jeune joueur de la liste, Youssoufa Moukoko, 16 ans, se classant 15e après s'être introduit de force dans l'équipe senior du Signal Iduna Park.

L'Ajax est l'équipe la mieux représentée sur la liste des 50 hommes, les champions néerlandais pouvant se vanter de classer cinq joueurs, menés par Ryan Gravenberch, septième.

La liste complète des hommes, qui comprend également des joueurs tels que Amad Diallo, Jamal Musiala, Rayan Cherki, Yunus Musah et Ilaix Moriba, se trouve ICI.

Bennison, quant à elle, succède à la première gagnante féminine Lena Oberdorf après avoir continuellement impressionné pour Rosengard à la fois dans le Damallsvenskan et la Ligue des champions féminine.

La joueuse de 18 ans est une habituée du milieu de terrain de Rosengard depuis l'âge de 16 ans et a marqué son premier but en Ligue des champions en décembre.

Elle est également une internationale suédoise à part entière, ayant fait ses débuts en novembre 2019 contre les champions du monde, les États-Unis.

"C'est tellement bon", a déclaré Bennison à Goal en acceptant le prix. "Ce n'était en rien ce à quoi je m'attendais, donc je suis très heureuse et reconnaissante."

L'attaquante de l'Ajax Nikita Tromp remporte la deuxième place, la joueuse de 18 ans se comparant à sa compatriote Vivianne Miedema pour ses exploits face au but, même si son jeu est très différent de celui de la star d'Arsenal.

Après avoir honoré sa première sélection senior au Mexique, l'attaquante d'Atlas, Alison Gonzalez, arrive troisième, tandis que la quatrième revient à la future star de l'équipe nationale féminine des États-Unis, Alexis Missimo.

La liste complète des femmes se trouve ICI.