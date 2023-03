Faites entrer l'accusé ! Le joueur qui plombe la saison du Real Madrid

La défense du Real Madrid commence enfin à se stabiliser pour la fin de la saison, même si elle n'est pas imprenable.

Cela s’explique en partie par les absences dont souffre Carlo Ancelotti. En particulier, David Alaba n’a pratiquement pas été en forme depuis la Coupe du monde.

Selon Diario AS, il n’est arrivé qu’une seule fois qu’il manque autant de matches pour cause de blessure. C’était en 2014-2015, lorsqu’il avait été opéré d’une déchirure partielle des ligaments.

Depuis la Coupe du monde, une blessure au mollet, suivie d’une déchirure à la cuisse contre Liverpool, ont limité Alaba à seulement 8 apparitions.

La saison dernière, il a joué 81 % des minutes disponibles pour Carlo Ancelotti, en tant que titulaire aux côtés d’Eder Militao. Cette saison, il n’en joue plus que 56 %, ce qui le place au 11e rang de l’effectif du Real Madrid.

Alaba, le moteur du Real

Antonio Rudiger a été contraint de le remplacer pendant une grande partie de l’année 2023. À ce stade de la saison dernière en Liga, le Real Madrid avait marqué un but de plus, en avait encaissé un de moins et comptait quatre points de plus, ce qui lui permettait d’avoir six points d’avance sur le FC Séville à l’époque.

Si ces chiffres montrent qu’il n’y a pas une grande différence, sur le terrain, Rudiger a été très critiqué ces dernières semaines alors qu’il s’adapte progressivement aux côtés de Militao.

A noter également que Ferland Mendy a été absent pour une bonne partie de l’année 2023, sa propre déchirure musculaire étant à l’origine de cette absence. Nacho Fernandez ou Eduardo Camavinga ont remplacé Mendy, ce qui, aux yeux de beaucoup, est une amélioration.