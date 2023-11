Face à un casse-tête, Luis Enrique a enfin un onze pour PSG - Monaco

Le PSG affronte Monaco ce vendredi en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 avec un onze surprise concocté par Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco ce vendredi à l’occasion de la treizième journée de Ligue 1. A cet effet, Luis Enrique va composer avec un onze largement remanié, étant diminué par des absences des joueurs importants.

Le casse-tête de Luis Enrique

Aussitôt revenu de la trêve internationale, le PSG est de retour sur le terrain avec ses internationaux. Décimé par les blessures notamment celles de Warren Zaïre-Emery et Marquinhos, Luis Enrique faisait face à un casse-tête pour la composition face à Monaco. Toutefois, l’entraineur parisien est arrivé à composer un onze solide pour défier les Monégasques. Le PSG devrait démarrer avec au moins un changement sur chaque ligne.

Des changements en défense pour le PSG

La première certitude du match entre PSG et Monaco, c’est la présence de Gianluigi Donnarumma dans les buts. Le gardien italien, qualifié pour l’Euro avec l’Italie lors de la trêve internationale, fera son retour dans les cages parisiennes. Privé du capitaine Marquinhos, Luis Enrique devrait démarrer avec Danilo dans l’axe. Le Portugais sera accompagné de Milan Skriniar. Sur les côtés, Luis Enrique devrait décaler Lucas Hernandez à gauche et compter sur Achraf Hakimi à droite.

Un entrejeu presque expérimental

Dans l’entrejeu, le Paris Saint-Germain est également réduit avec l’absence de Warren Zaire-Emery, qui ne rejouera plus en 2023. L’international français devrait être suppléé par Fabian Ruiz. L’Espagnol sera associé au Portugais Vitinha et au Sud-Coréen, Lee Kang-In, en forme avant la trêve internationale. Pour l’animation offensive, Luis Enrique fait confiance à Ousmane Dembélé et à Kylian Mbappé, qui aura l’occasion de franchir la barre des 300 buts face à son club formateur, sur les côtés. En pointe, Randal Kolo Muani, buteur avec la France lors de la trêve internationale, devrait être préféré à Gonçalo Ramos.

La compo attendue du PSG contre Monaco

Donnarumma – Hakimi, Danilo, Skriniar, L. Hernandez – Ruiz, Vitinha, Lee – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé