Fabregas émet un souhait pour l'avenir de Lionel Messi

L'Espagnol a joué avec l'Argentin à la fois tout au long de leur carrière de jeunes à La Masia et en équipe première au Camp Nou.

Cesc Fabregas souhaite une fin heureuse pour Lionel Messi au FC Barcelone, mais dit que son ami a besoin de temps pour réfléchir à sa "décision très personnelle" de rester ou de quitter le Camp Nou cet été. Lionel Messi devrait rester au Barca, mais avec moins d'un mois sur son contrat actuel, il y a des spéculations sur son avenir et sur le fait qu'il pourrait bientôt finir par déménager à Manchester City ou au Paris Saint-Germain.

Cesc Fabregas, qui est un ami proche de Messi ayant grandi avec lui au centre de formation du FC Barcelone, pense que son ancien club est sur la bonne voie pour convaincre le joueur légendaire de rester. "Je ne sais pas ce que fera Leo mais j'espère qu'il restera au club", a déclaré Fabregas à Goal. "C'est une décision très personnelle et voyons ce qu'il ressent et nous verrons ce qui se passe. J'aimerais le regarder jouer son football au Barça pendant encore de nombreuses années et réussir car il le mérite pour ce qu'il a fait au club".

"Je suis très heureux que Joan Laporta soit le président. C'est quelqu'un avec beaucoup de personnalité. Il est calme, il sait ce qu'il fait et il a de l'expérience. Je suis très convaincu qu'il ramènera le club là où il doit être", a ajouté l'international espagnol. Un autre joueur proche de Cesc Fabregas dont l'avenir fait parler, c'est Eden Hazard, qui a connu un tout autre sort au Real Madrid alors qu'il a lutté pour rester en bonne santé et pour pouvoir jouer.

Fabregas croit toujours en Hazard

"Il sait ce que je pense parce que je lui ai parlé récemment et je lui ai dit ce que je ressens", a déclaré Fabregas. "Il sait qu'il a été très, très malchanceux. En tant que joueur, je pense que j'ai été avec lui pendant cinq ans et il n'a jamais été blessé, peut-être seulement deux fois et surtout des petites blessures. Pour moi de voir ça, c'est choquant parce qu'on ne pouvait jamais s'attendre à ce que quelqu'un d'aussi fort, que l'on ait vu se battre jour après jour, jouer tous les trois jours et ne pas se blesser, aille dans l'un des meilleurs clubs du monde qui était son club de rêve pour essayer d'atteindre un autre niveau, et maintenant cela se produit".

"Bien sûr, cela me rend triste parce que j'ai toujours dit qu'Eden avait le potentiel d'être ce qu'il voulait être. Il pourrait gagner des Ligues des champions, des Ballon d'Or et en termes de talent, il est parmi les meilleurs. C'est triste de le voir mais je pense toujours que si les petites choses qui vont contre lui vont dans l'autre sens, alors nous verrons l'Eden que nous connaissons et aimons tous", a ajouté Fabregas. Hazard a également été attaqué par les médias espagnols après avoir été vu en train de rire avec Kurt Zouma de Chelsea après l'élimination du Real Madrid de la Ligue des champions. Pourtant, Fabregas pense que le Belge peut gérer la situation.

"Cela fait partie de la vie lorsque vous jouez pour l'un des meilleurs clubs du monde. Cela m'est arrivé à Barcelone aussi bien pour le meilleur que pour le pire. J'y ai joué 12 ans et quand vous gagnez, c'est le meilleur et quand vous perdez, vous êtes fautif. Cela fait partie du travail, de l'industrie du football et vous devez l'avaler et rester fort. Au début, quand j'étais plus jeune, cela m'affectait un peu mais j'ai rapidement réalisé que s'ils critiquaient Diego Maradona, José Mourinho, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi alors pourquoi ne serais-je pas critiqué ? Il suffit de le prendre positivement et de l'utiliser comme une volonté d'être meilleur", a conclu l'Espagnol. Reste à voir si Eden Hazard pourra appliquer ce conseil.