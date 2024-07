Fabian Ruiz sur le départ du PSG ? Le joueur répond recta

Flop du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz fait un bon Euro 2024 en Allemagne avec la sélection espagnole.

Alors qu’il n’a pas connu une belle saison avec le Paris Saint-Germain au cours de l’exercice 2023-2024 (3 buts et 7 passes décisives en 35 matchs TCC), Fabian Ruiz s’en sort bien avec l’Espagne à l’Euro 2024 en Allemagne. Depuis la sélection, le milieu central donne une idée claire sur son avenir au Parc des Princes.

Ruiz évoque sa relation avec Luis Enrique

C’est un tout autre Fabian Ruiz qui se retrouve de l’autre côté de l’Allemagne avec l’Espagne à l’Euro. Déjà auteur de deux buts et autant de passes décisives avec la Roja, l’ancien milieu central de Naples ne fait pas attentions aux critiques sur ses prestations au PSG et celles en sélection. Dans une interview accordée à Le Parisien, Ruiz en profite pour mettre au clair sa relation avec son entraîneur du PSG, qui l’avait snobé pour le Mondial 2022 alors qu’il était encore sélectionneur de la Roja.

« Je ne lis pas trop les critiques. Après, si certains me préfèrent en équipe nationale qu'en club, je n'ai pas grand-chose à leur dire. L'essentiel est de tout donner pour mes équipes. Je trouve que la manière de jouer au PSG et en Espagne se ressemble beaucoup, avec des entraîneurs espagnols. Les deux adorent avoir la possession », a lancé l’ancien du Real Betis.

« Non seulement, je ne lui en veux pas mais je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Tout ce qui s'est dit là-dessus est faux. C'est lui qui m'a fait débuter en sélection. À Paris, on n'a jamais eu aucun problème non plus. Je suis très content de l'avoir comme entraîneur », a-t-il ajouté.

Ruiz veut continuer avec le PSG

Il y a quelques semaines, notamment après le premier match de l’Espagne à l’Euro, le milieu de terrain a fait une sortie énigmatique sur son avenir. Même si Paris envisage des recrutements dans son entrejeu, le club francilien veut quand même conserver le natif de Los Palacios y Villafranca.

« Vous voulez que je m'en aille ? (Rires) Je sais que mon nom ressort à chaque mercato, mais je suis bien à Paris, il me reste trois ans de contrat et j'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre avec le PSG », a précisé le joueur de 28 ans.