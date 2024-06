PSG, la réponse énigmatique de Fabian Ruiz sur son avenir

Le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz, a fait une sortie étonnante sur son avenir, dimanche.

Le Paris Saint-Germain est dans une période décisive. Le club parisien doit profiter de cette fenêtre de transferts pour se renforcer à divers postes. Mais depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier, le PSG n’a bouclé qu’une seule recrue en la personne de Matvey Safonov au poste de gardien de but. Cependant, le club n’a pas fini d’enregistrer des mouvements dans le sens des départs non plus. Et l’un des joueurs qui pourraient faire ses valises cet été a pour nom, Fabian Ruiz.

Le mercato paradoxal du PSG

C’est un secret de polichinelle, le PSG va connaitre un mercato estival assez mouvementé. Des mouvements qui ont démarré depuis plusieurs semaines avec les départs de Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Keylor Navas ou encore Alexandre Letellier. Des départs que le PSG devrait évidemment pallier avant le début de la saison prochaine.

Le club de la capitale a d’ailleurs a d’ailleurs ciblé plusieurs joueurs dans ce sens, que ce soit pour le secteur défensif ou celui offensif. Le PSG a notamment jeté son dévolu sur des joueurs comme Leny Yoro, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao, Désiré Doué ou encore Julian Alvarez. Mais en attendant, le club parisien n’a pas encore fini de libérer des joueurs cet été.

Fabian Ruiz botte en touche pour son avenir

Parmi les joueurs en instance de départ de la capitale cet été, se trouvent Xavi Simons, pisté par le Bayern Munich ou encore Manuel Ugarte, dans le viseur de la Juventus Turin. Ce qui n’est pas le cas de Fabian Ruiz, titulaire sous Luis Enrique la saison écoulée. L’international espagnol a notamment disputé 35 matchs toutes compétitions confondues sous la houlette du technicien asturien.

Auteur d’un très bon début d’Euro avec la Roja, Fabian Ruiz a fait monter sa valeur marchande et pourrait attiser les convoitises dans les prochaines semaines. Interrogé sur un éventuel départ du PSG à l’avenir, l’ancien milieu de terrain de Naples est resté évasif. « La Premier League ? On ne sait jamais, mais j’ai un contrat avec le PSG pour encore trois ans et j’y suis heureux », a lâché le joueur dont le contrat avec Paris expire en juin 2027.