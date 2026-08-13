Exemple d’avertissement comme déclencheur : le BVB mise sur une nouvelle règle de transfert pour El Mala

Comme le rapportent les Ruhr Nachrichten, le principe de la majorité ne s’applique désormais plus au sein de la direction du BVB entre l’entraîneur, le directeur sportif et le directeur général sportif, mais bien celui de l’unanimité absolue.

Comprenez : au BVB, aucune initiative n’est prise sur le marché des transferts pour un joueur tant qu’aucun membre du trio dirigeant n’a de réserve. C’est actuellement le cas pour Said El Mala, et cela l’avait déjà été pour les recrutements coûteux de Konstantinos Karetsas (30 millions, KRC Genk) et Joane Gadou (20 millions, RB Salzbourg).

Concernant ce trio, Niko Kovac, Ole Book et Lars Ricken ont à chaque fois donné leur feu vert. Dès lors, les choses sont devenues concrètes. Alors que Karetsas et Gadou ont déjà été présentés comme nouvelles recrues, les négociations avec le 1. FC Cologne au sujet d’El Mala sont peut-être proches d’une conclusion heureuse.

Le BVB serait proche d’un coup sur le marché des transferts avec Said El Mala

Selon Sky, une offre écrite de Dortmund de 50 millions d’euros, à laquelle s’ajouteraient cinq millions d’euros de bonus, devrait parvenir prochainement dans la ville de la cathédrale. Comprenez : le BVB va répondre aux exigences élevées de l’Effzeh pour le jeune prodige allemand. L’Express rapportait mercredi un accord interne, selon lequel le patron de Cologne, Thomas Kessler, aurait promis à El Mala un feu vert pour partir dans un tel cas.

Il se pourrait donc très bien que le troisième joueur désiré, sur lequel tous les membres de la direction de Dortmund ont pu s’entendre cet été, prenne lui aussi la direction de la Ruhr.

Getty Images

Le flop du transfert de Yan Couto au BVB comme exemple d’avertissement

Cette nouvelle condition de base pour les gros transferts de cet été est aussi le résultat de l’un des malentendus peut-être les plus coûteux de ces dernières années. Car, contrairement à Gadou, Karetsas et El Mala, il n’y avait pas d’unanimité absolue au sujet de Yan Couto en 2024. Alors que Nuri Sahin, alors en poste, voulait apporter à son équipe avec le Brésilien un profil similaire à celui du convaincant Ian Maatsen sur l’autre côté, Ricken aurait notamment exprimé de grands doutes au sujet de ce transfert.

L’ancien directeur sportif Sebastian Kehl est néanmoins passé à l’action pour exaucer le souhait de Sahin. La suite est connue : le BVB a conclu avec Manchester City un prêt assez ahurissant, dans le cadre duquel l’obligation d’achat de 25 millions d’euros s’est activée après seulement quelques apparitions. Auparavant, les Schwarzgelben avaient déjà versé des frais de prêt de cinq millions d’euros.

Couto n’a jamais pu justifier une telle somme par ses performances. Lors de sa première saison, il a eu de gros problèmes d’adaptation, a souvent mal joué et n’a en réalité pas pesé dans le jeu de Dortmund. Lors de son deuxième exercice, les choses se sont un peu améliorées avec le changement de système instauré par le nouvel entraîneur Niko Kovac vers une défense à trois, avec Couto comme piston droit.

Mais comme son concurrent Julian Ryerson a réalisé une saison exceptionnelle (18 passes décisives en 42 matches), Couto n’a disputé que 27 matches officiels malgré ses progrès, pour tout de même deux buts et trois passes décisives.

Après deux années infructueuses, Couto et le BVB ont pour l’instant mis fin à leur chapitre commun. Le joueur de 24 ans a rejoint Côme sous la forme d’un prêt contre une indemnité de trois millions d’euros. Là-bas, Cesc Fabregas tiendrait Couto en très haute estime. Selon des informations concordantes de plusieurs médias, l’option d’achat négociée s’élèverait à 20 millions d’euros. En cas de transfert définitif, Dortmund limiterait ainsi au moins au minimum sa perte sur Couto.

Getty Images



