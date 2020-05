EXCLU - Baptiste Santamaria (Angers) : "L'option d'une saison blanche aurait été la pire"

Baptiste Santamaria, milieu de terrain du SCO, réagit à l'arrêt de la saison 2019-2020. Il ne cache pas qu'il pourrait quitter Angers cet été.

C'est officiel depuis jeudi, et la réunion du Conseil d'Administration de la LFP. La saison 2019-20 ne reprendra pas. "Une bonne chose d'un point de vue sanitaire", pour Baptiste Santamaria, qui a accepté de réagir pour Goal ce vendredi matin.

Le milieu de terrain de 25 ans évoque ainsi le classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Le SCO perd une place et termine 11e, derrière .

La fin d'une saison mouvementée. Peut-être la dernière pour lui à Angers.

Suite au discours d'Edouard Philippe, la LFP a acté jeudi la fin de la saison 2019-2020. Que pensez-vous de cette décision ?

Baptiste Santamaria : Le gouvernement a fait preuve de précautions. C'est une bonne chose d'un point niveau sanitaire surtout, dans le sens où la santé est la chose la plus importante

Un protocole de reprise avait été envoyé à tous les clubs imposant 4 mètres de distance à l'effort par exemple. C'était possible selon vous ?

J'avais hâte de reprendre. On avait tous envie de taper un peu la balle ! Ce protocole allait modifier la routine habituelle, mais on aurait écouté les spécialistes de la santé. S'il avait fallu mettre 4 mètres de distance, on aurait mis 4 mètres ! Ça aurait été différent, mais on l'aurait fait.

"Le football professionnel n'en ressort pas grandi", selon la Présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour. Avez-vous été déçu de voir certains présidents s'écharper ces dernières semaines ?

C'est quelque chose qui ne me regarde pas forcément... Je comprends les uns et les autres car le fait que les classements soient figés ne peut contenter tout le monde. Chacun essaye de défendre ses intérêts. Je le vois plutôt dans ce sens-là, et ça me paraît logique. Selon moi, l'option d'une saison blanche aurait été la pire puisque tous nos efforts auraient été vains. Mais sachant qu'on a fait les 3/4 des matches, je pense que c'était la meilleure solution.

Un joueur sollicité : "ça montre que je travaille dans le bon sens"

Avec les modalités de classement, Angers perd une place et se retrouve éjecté du Top 10. C'est anecdotique ou frustrant ?

Frustrant, oui et non, parce qu'on a toujours envie d'être le plus haut possible au classement. Mais ça reste très positif pour nous. On a atteint l'objectif, qui était le maintien. C'était le plus important pour nous et pour le club.

La saison a été mouvementée à Angers avec le centenaire, les remous internes (Pickeu, Chabane) et 7 journées sur le podium. Quel bilan faites-vous ?

Moi, je parle toujours d'un point de vue sportif. Et de ce point de vue-là, le bilan est très bon ! Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce qui est externe au terrain. On a fait en sorte que ça ne nous perturbe pas pour le maintien. Il est atteint, c'est une très belle saison. On reste dans le positif.

Le dernier match remonte au 7 mars contre (victoire 2-0). Était-ce votre dernière sortie sous le maillot du SCO ?

C'est trop tôt pour le dire... On verra. On va discuter avec les dirigeants et je ne m'inquiète vraiment pas pour ça.

Votre nom a circulé à en , à en , et en . Avez-vous une préférence pour la suite en cas de départ ?

Pour mon avenir, on y verra plus clair dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Chaque chose en son temps. J’avais déjà des sollicitations l’été dernier, j’en ai encore. C’est positif et ça montre que je travaille dans le bon sens.

Propos recueillis par Benjamin Quarez