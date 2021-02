Everton – Lucas Digne prolongé jusqu'en 2025

La belle histoire de Lucas Digne à Everton va se poursuivre un peu plus : le latéral vient de signer une prolongation de contrat.

Arrivé chez les Toffees en 2018, après un passage mitigé au Barça, Lucas Digne (27 ans) a parfaitement relancé sa carrière sur les bords de la Mersey. L'international français est titulaire indiscutable au poste de latéral gauche et Everton vient de lui renouveler sa confiance.

Son contrat, qui n'expirait pourtant qu'en 2023, vient d'être prolongé jusqu'en 2025. Cela permettra à Lucas Digne de découvrir le nouveau stade des Toffees, Bramley-Moore Dock, qui remplacera Goodison Park à partir de la saison 2024-2025.

« Les supporters m'ont fait sentir chez moi depuis le début, ils m'ont montré un grand amour et ont créé une chanson pour moi », a déclaré Lucas Digne à Everton TV, la chaîne officielle du club.

« C'est quelque chose que j'apprécie vraiment et il est très important pour moi de continuer au sein de la même équipe. Nous avons un gros projet avec le club et nous pouvons obtenir quelque chose de très bien à la fin de cette saison ainsi que pour les prochaines années. Je veux jouer en Europe et Everton est le meilleur endroit pour le faire », a-t-l ajouté.

Depuis son arrivée à Everton, Lucas Digne a pris part à 86 matches en Premier League, inscrivant 4 buts et délivrant 17 passes décisives.