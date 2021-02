OFFICIEL - Everton va quitter Goodison Park

Depuis 1892, Everton joue à Goodison Park. Mais cette histoire amour va prendre fin. La ville de Liverpool vient en effet d'autoriser Everton à construire un nouveau stade, situé sur les docks de la ville.

🏟 | Our planning applications for a new stadium at Bramley-Moore Dock and a community-led legacy project at Goodison Park were today unanimously approved by Liverpool City Council. #EFC 🔵