Everton : Frank Lampard prend la succession de Rafael Benitez

Everton a confirmé que Frank Lampard est son nouveau manager. L'ancien entraîneur de Chelsea a signé un contrat de deux ans et demi pour prendre les rênes à Goodison Park.

L'ex-milieu de terrain anglais, qui a été relevé de ses fonctions à la tête des Blues après une saison et demie en janvier 2021, arrive sur la Merseyside pour succéder à Rafael Benitez alors que le club est embourbé dans une lutte contre la relégation.

Lampard est apparu comme le candidat préféré des Toffees, devant l'entraîneur intérimaire Duncan Ferguson et l'ancien entraîneur de Porto Vítor Pereira, et doit maintenant relever le défi de s'assurer que le séjour ininterrompu de 68 ans du club en première division ne prenne pas fin.

"C'est un immense honneur pour moi de représenter et de diriger un club de la taille et de la tradition d'Everton Football Club. J'ai très envie de commencer, a concédé Lampard sur le site du club. Après avoir parlé avec le propriétaire, le président et le conseil d'administration, j'ai ressenti leur passion et leur ambition. J'espère qu'ils ont ressenti mon ambition et à quel point je veux travailler dur pour faire avancer les choses."

L'article continue ci-dessous

Opération maintien pour Lampard



Dans ce qui sera son troisième rôle d'entraîneur en quatre ans, l'homme de 43 ans devra s'assurer que les Toffees s'éloignent des trois dernières places.

Après avoir vu son successeur à Chelsea, Thomas Tuchel, transformer son ancienne équipe de milieu de tableau en vainqueur de la Ligue des champions, Lampard espère qu'il pourra offrir un renouveau similaire aux Toffees après l'ère hostile de Benitez. Il devrait notamment compter sur l'arrivée en prêt de Van de Beek, en provenance de Manchester United.

Everton est actuellement à quatre points de la zone de relégation et a un match en moins que Newcastle, 18eme.