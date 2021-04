Arsenal - Arteta : "J'en ai assez de la VAR"

L'entraîneur des Gunners a vu son équipe se faire refuser un penalty pour un hors-jeu jugé au millimètre contre Everton.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu'il en avait "assez" de la VAR après que son équipe ait vu un penalty annulé lors de la défaite 1-0 contre Everton vendredi.

Les Gunners ont obtenu un penalty en début de seconde période lorsque Dani Ceballos s'est écroulé dans la surface suite à une faute de Richarlison. Mais la décision a été annulée après une vérification de la vidéo qui a montré que Nicolas Pepe était hors-jeu et les visiteurs ont remporté le match grâce à un but contre son camp de Bernd Leno à la 76e minute.

Arteta a exprimé sa frustration après le match et dit qu'il ne comprend toujours pas pourquoi le penalty n'a pas été donné. "Cela s'est accumulé. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, j'en ai assez. Nous en avons eu beaucoup que personne n'explique", a-t-il déclaré.

"Cela affecte beaucoup de gens, notre travail et surtout notre club de football. Sur le terrain, nous avons été la meilleure équipe, nous avons contrôlé le jeu et nous avons eu quelques opportunités et ouvertures. Nous avons eu un penalty clair qui a été refusé d'une manière ou d'une autre et ensuite nous avons marqué un but contre notre camp.

"Le penalty est clair, ces décisions ont été prises après, je ne sais pas comment ou par qui, nous ne pouvons pas voir leurs visages pour l'expliquer. C'est la deuxième fois en deux semaines. Je peux voir les images 20 fois et je ne comprends pas.

"Les erreurs font partie du football, nous avons concédé un but contre notre camp qui a défini le match à la fin. Nous n'avons pas assez créé contre une équipe bien organisée, nous avons manqué de clarté dans le dernier tiers.

"Nous devons surmonter la déception et concentrer notre énergie, la demi-finale est plus que cruciale pour nous. Je ne veux pas utiliser d'excuses, je comprends les protestations."

Avant la défaite des Gunners à domicile, les supporters du club ont organisé une manifestation pour demander le départ du propriétaire Stan Kroenke. L'Américain a été la cible de la frustration des fans en raison de son implication dans la débâcle de la Super League.

Arteta a assuré comprendre les protestations mais espère que son équipe pourra se concentrer sur la demi-finale de l'Europa League contre Villarreal.

Le club du nord de Londres n'a pas réussi à gagner lors de ses cinq derniers matches à domicile, toutes compétitions confondues. En plus des nuls contre le Slavia Prague et Fulham, ils ont perdu contre l'Olympiacos, Liverpool et les Toffees à l'Emirates Stadium.

"C'est terrible, inacceptable", a déclaré Arteta à Sky Sports lorsqu'il a été interrogé sur la forme à domicile de son équipe vendredi. Arsenal sera de nouveau en action jeudi, face à Villarreal, en demi-finale aller de l'Europa League.

Ils reprendront le chemin de la Premier League le 2 mai avec un match à l'extérieur contre Newcastle. L'équipe d'Arteta occupe la neuvième place du championnat d'Angleterre et compte six points de retard sur Everton, qui la devance d'une place.