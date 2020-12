Euro Espoirs 2021, les Bleuets tombent dans un groupe abordable avec la Russie, l'Islande et le Danemark

A l’occasion du tirage au sort de l’Euro Espoirs 2021, l’équipe de France a hérité de la Russie, l’Islande et le Danemark.

Après avoir livré une belle bataille lors de la phase de qualifications avec la , l’équipe de Espoirs attendait avec impatience le tirage au sort de l’Euro 2021 qui se déroulera en Slovénie et en Hongrie. Après quelques semaines d’attente, les hommes de Sylvain Ripoll sont désormais fixés sur leur sort. Ils ont hérité d’un groupe très nordique puisqu’ils se retrouvent avec la , l’ et le .

Un groupe C qui est plus qu’abordable sur le papier pour les coéquipiers d’Amine Gouiri mais attention à l’excès de confiance. En 2019, les Bleuets avaient été largement balayés par l’ , future vainqueur de la compétition en demi-finale (4-1). Il faut d’ailleurs remonter à 1988 pour trouver trace du seul succès français lors d’un Euro Espoirs.

Pour rappel, l’Euro Espoirs 2021 se tiendra en deux parties et pour la première fois de son histoire avec seize nations. La première concernera la phase de poules et se déroulera entre le 24 et le 31 mars 2021, soit en plein milieu des différents championnats. A l’issue de ce premier tour, les deux premiers de chaque groupe auront rendez-vous début juin (31 mai - 6 juin) pour disputer le tournoi final avec en point d’orgue la finale qui se déroule à Ljubljana.

Le programme des Bleuets (dates à préciser) :

1ère journée : France-Danemark (à Szombathely ou Györ)

2eme journée : Russie-France (à Szombathely ou Györ)

3eme journée : Islande-France (à Szombathely ou Györ)

Le tirage au sort complet de l’Euro Espoirs 2021 :

Groupe A

Hongrie



Roumanie



Groupe B

Slovénie

Espagne





Groupe C

Russie

Islande

France

Danemark

Groupe D







Suisse