Euro 2024, Rothen charge Deschamps après sa décision sur Griezmann lors de France – Pologne

Jérôme Rothen n’a pas aimé la décision de Didier Deschamps de mettre Antoine Griezmann sur le banc lors de France – Pologne.

L’Equipe de France est toujours en lice à l’Euro 2024. 2e de leur groupe, les Bleus affrontent lundi prochain, la Belgique en 8es de finale. Mais avant, Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué ont tenu à faire un bilan de la Phase de poules dans Rothen s’enflamme, ce vendredi. L’un des points forts du débat tournait autour d’Antoine Griezmann, mis sur le banc par Didier Deschamps lors du match contre la Pologne (1-1). Une décision que ne digère pas Rothen.

Jean-Michel Larqué explique la décision de Deschamps sur Griezmann

Maillon essentiel du système de Didier Deschamps en Equipe France, Antoine Griezmann marque le pas depuis le début de l’Euro. Transparent contre l’Autriche, le champion du monde 2018 l’était encore plus contre les Pays-Bas en ratant même deux grosses occasions. Des performances en demi-teinte qui expliquent pourquoi Deschamps a décidé de se passer de lui au coup d’envoi du match contre la Pologne, selon Jean-Michel Larqué.

« Je ne crois pas qu'il n'y a pas de coïncidence. Je me trompe peut-être. Après ses deux occasions manquées, il met le staff dans une position compliquée parce qu'on pouvait considérer que l'équipe de France n'avait pas fait son job contre les Pays-Bas », déclare l’ancien international français sur les ondes de RMC.

Jérôme Rothen fracasse Deschamps pour Griezmann

Si Didier Deschamps a fait savoir après que la décision de mettre Antoine Griezmann au banc était tactique, Jérôme Rothen n’en croit pas un mot. L’ancien milieu de terrain du PSG pense que c’était une sanction pour les deux premiers matchs ratés du sociétaire de l’Atlético Madrid. Et pour lui, cette décision risque d’affaiblir ‘’Grizou’’ pour la suite de la compétition.

« J'imagine que la relation est toujours la même aujourd'hui. C'est pourquoi je ne comprends pas sa décision d'écarter Antoine Griezmann. Depuis le début de l'Euro, il n'est pas bon, par contre, il a fait une excellente année. Pourquoi lui faire payer ses deux premiers matchs sachant qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été bons non plus. Il l'a fait payer contre la Pologne. Tu vas le remettre (face à la Belgique) mais tu l'as affaibli. En termes d'état d'esprit, il a pris un coup derrière le carafon. J'espère que la tête est à l'endroit, qu'il va retrouver ses jambes et son efficacité », lâche Rothen.