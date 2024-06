Deschamps, Griezmann et les réactions après Pays-Bas – France

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés vendredi soir après le nul entre l’Equipe de France et les Pays-Bas.

Premier couac pour l’Equipe de France à l’Euro 2024. Aux prises avec les Pays-Bas ce vendredi soir à l’occasion de la deuxième journée, les Bleus n’ont pas pu faire qu’un match nul (0-0). Un résultat qui ne garantit pas encore une qualification au prochain tour des hommes de Didier Deschamps. Ce dernier justement, a livré ses impressions au terme de la rencontre, tout comme certains de ses joueurs dont Antoine Griezmann ou encore Aurélien Tchouameni.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur M6) :

« Sur un match de très haut niveau, le seul regret aujourd’hui c’est l’efficacité. On a eu au moins cinq occasions franches. On aurait pu prendre l’avantage, même s’ils en ont eu 2 ou 3 aussi. C’était de nouveau un match avec intensité. Les Pays-Bas étaient plus prudents que d’habitude. Problème physique ? Non, il n’y a pas eu de préparation car on n’a pas eu le temps. Mais par rapport à l’adversaire on a eu moins de 36 heures de récupération. Malgré tout, on a répondu sur le plan athlétique. On a fait ce qu’il fallait avec le staff médical et préparateur physique, pour récupérer au maximum. Barcola aurait pu faire oublier Mbappé ? Non, Kylian c’est Kylian, on ne va pas le comparer aux autres. Evidemment que Barcola a des qualités, c’est pour ça qu’il est là. Il fait de bonnes choses à l’entrainement, mais il n’a jamais été avec nous dans un match comme ça. J’ai hésité de pouvoir le mettre vers la fin, mais j’ai trouvé les joueurs capables de répondre athlétiquement. L’équipe était bien équilibrée mais Bradley a cette capacité-là, oui ».

Antoine Griezmann (attaquant de l’Equipe de France sur M6) :

« J’ai deux occasions. Ça me reste dans les pieds. C’est vraiment dommage. C’est ce qui nous manque sur les deux matches, de l’efficacité. Il faut la travailler. Défensivement et tactiquement, on a été bons. Il nous maque ce but pour les attaquants. Tranquillité, ça va arriver ».

Kingsley Coman (attaquant de l’Equipe de France sur RMC Sport) :

« On n'a pas réussi à concrétiser. Ça arrive parfois, mais 0-0 c'est bon à prendre. Il y a des périodes où tout rentre, d'autres où c'est plus compliqué. L'important, c'est de se créer ces situations. Avec la qualité qu'on a, j'ai confiance que ça soit mieux avec de la réussite et de la confiance. Le 4-4-2, on l'a appris le jour du match. C'est un système dans lequel on a joué pendant des années, ça ne change pas grand-chose, on a joué en 4-4-2 ou en 4-3-3 pendant des années ».

Aurélien Tchouameni (milieu de terrain de l’Equipe de France sur RMC Sport) :

« On a failli dans le dernier geste, que ce soit la dernière passe ou le dernier tir. Il va falloir qu'on fasse mieux pour gagner les matchs. On s'est créé pas mal d'occasions, on aurait pu repartir avec la victoire. Il y a des choses à rectifier. L'objectif N°1, c'est de se qualifier et d'être premiers du groupe ».

N’Golo Kanté (milieu de terrain de l’équipe de France sur M6) :

« C’est un sentiment mitigé. On a fait un bon match dans l’ensemble. On était bien défensivement et on a eu des occasions, mais la déception c’est de ne pas avoir marqué et ne pas avoir obtenu la victoire. Mais on va dans la bonne direction. On était mieux que lors du précédent match. Maintenant, il faut se préparer pour la suite et espérer d’avoir la première place ».