Euro 2024 : Où va loger l’Equipe de France ?

Après le tirage au sort de l’Euro 2024, il se pose maintenant le problème du camp de base des équipes et particulièrement celui de la France.

C’était la nouvelle question après le tirage au sort jugé compliqué des Bleus à l’Euro 2024. Les hommes de Didier Deschamps seront bientôt fixés sur leur lieu de résidence en Allemagne à l’été 2024.

Les Bleus en route vers Paderborn

Budapest à l’Euro 2021, Doha à la Coupe du Monde 2022 et éventuellement Lippspringe en 2024. Selon le journal L’Equipe, la France devrait être logée en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à un quart d’heure de Paderborn. « Le lieu de vie et d’entraînement des Bleus pour l’Euro 2024 devrait se rapprocher d’Istra, le lieu de résidence de l’équipe de France en Russie en 2018, en pleine campagne à un peu plus d’une heure de Moscou. Depuis plusieurs semaines Mohamed Sanhadji, l’officier de liaison et de sécurité et Philippe Brochérieux, le responsable administratif ont sillonné l’Allemagne à la recherche de la perle rare, parmi le large catalogue proposé par l’UEFA qui associe des établissements hôteliers et des installations sportives pour lesquels les qualifiés formulent des vœux », explique le journal.

Un choix stratégique

Le choix de camp de base doit prendre en considération certains critères dont la distance avec le terrain d’entrainement. Présent à la cérémonie de tirage au sort, sans Didier Deschamps, Guy Stéphan a tenu à le rappeler samedi. « Il faut que ce soit un hôtel confortable sans qu’il soit luxueux, avec un terrain d’entraînement de qualité assez proche, à 10 minutes, un quart d’heure maximum, avec une bonne pelouse », a déclaré le sélectionneur adjoint de l’Equipe de France. Par ailleurs, selon des sources proches de l’UEFA, la France devrait être logée au Best Western Park de Lippsringe (4 étoiles, 130 chambres, piscines, jardins…), près de Paderborn.