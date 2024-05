Euro 2024, Luis Enrique perplexe sur la participation de Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery souhaite être en Allemagne cet été avec les Bleus. Mais son coach parisien reste dubitatif sur sa participation.

Du 14 juin au 14 juillet prochain, l’Allemagne accueille le Championnat d’Europe pour le compte de l’édition 2024. Jeune milieu central du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France, Warren Zaïre-Emery ambitionne d’être de la partie avec les Bleus. Mais le coach Luis Enrique répond à son milieu de terrain.

Zaïre-Emery veut jouer l’Euro 2024

Convoqué pour la première fois en Equipe de France en novembre 2023, Warren Zaïre-Emery n’était dans le groupe de Didier Deschamps lors de la récente trêve internationale du mois de mars. Le milieu de 18 ans se remettait de sa blessure contractée en novembre. Désormais apte, le joueur rêve de retrouver les Bleus dès le prochain rendez-vous.

Élu meilleur espoir lundi soir lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Warren Zaïre-Emery a manifesté son souhait de disputer l'Euro 2024 puis les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’Equipe de France. « J'essaie d'être concentré sur tout. Je suis très content de la saison que je fais. J'espère que ça va continuer. J'espère que je serai appelé pour tout », a déclaré le milieu de terrain de 18 ans.

Luis Enrique calme les envies de Zaïre-Emery

En conférence de presse, ce mardi, veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Nice pour le match en retard de la 32e journée de Ligue 1, Luis Enrique a répondu au souhait de son joueur de participer aux prochaines compétitions avec les Bleus. Pour Lucho, la décision ne dépend pas seulement de Zaïre-Emery, mais plutôt aussi de son employeur.

« Je n’étais pas au courant de cette information. Je ne regarde pas les réseaux sociaux, je ne lis pas les journaux et je n’écoute pas le sport à la radio. Il y a une chose, c’est le désir d’un joueur et une autre, très différente, les intérêts du club qui paie les joueurs (...). Avec la direction sportive et le club, on va analyser chaque cas de façon individuelle et prendre la décision qu’on considère meilleure pour le club et le joueur. Ce n’est pas un désir qui ne va que dans une seule direction. Il faut qu’il y ait un consensus », a souligné Luis Enrique. Le message est passé.