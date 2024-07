Euro 2024, les félicitations de la Fondation Pelé à Yamal après son record

La Fondation Pelé a adressé un message à Lamine Yamal après son record avec l’Espagne à l’Euro 2024.

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du football, l’ombre de Pelé continue de planer sur le sport roi même après sa mort. Suivant ses habitudes au cours de sa vie, sa fondation ne manque pas de s’exprimer sur des joueurs et des évènements exceptionnels en rapport avec le football. Cette fois-ci, c’est Lamine Yamal qui peut se taguer d’être cité aux côtés du Roi Pelé après son impressionnant record avec l’Espagne à l’Euro.

Lamine Yamal sur les traces de Pelé

Mardi dernier, l’Equipe de France se faisait éliminer de l’Euro en demi-finale après une défaite face à l’Espagne (2-1). Avant d’en arriver, il y avait un petit évènement au coup d’envoi de la rencontre. Titulaire face aux Bleus, Lamine Yamal devenait en effet, le plus jeune joueur à disputer une demi-finale de Coupe du monde ou d'Euro à 16 ans, 11 mois et 26 jours.

Un record que le génie espagnol chipait au…Roi Pelé qui l’avait établi à l’âge de 17 ans et 244 jours lors de la demi-finale du Mondial 1958 contre... la France. L’ailier du Barça ne s’est pas contenté de cela puisqu’il a contribué à la victoire de la Roja avec un bijou pour remettre les deux équipes à égalité avant le but victorieux de Dani Olmo. Ce qui faisait de Lamine Yamal le plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro.

La Fondation Pelé congratule Lamine Yamal

Ces deux records s’ajoutent à celui du plus jeune joueur à disputer une phase finale de l’Euro à 16 ans, 11 mois et 2 jours lors de l’entrée en lice de la Roja contre la Croatie. Après ses impressionnants records et sa qualification en finale avec l’Espagne, Lamine Yamal, qui fête ses 17 ans ce samedi, a été félicité par la Fondation Pelé, ce vendredi.

« Le football est fait de symboles. Et cette semaine, nous avons vu un important record de Pelé battu par un garçon, Lamine Yamal. Le garçon devient le plus jeune joueur à participer à une demi-finale dans les grands tournois nationaux. Pelé a joué contre la France lors de la Coupe du monde 1958, à l'âge de 17 ans et 244 jours. Précisément contre le même adversaire, le joueur espagnol a commencé le match à 16 ans et 362 jours. La Fondation Pelé félicite Lamine Yamal pour cette étape importante de leur carrière et souhaite que ce soit la première étape d'un long voyage victorieux », peut-on lire sur le compte Instagram de la Fondation.