Dès le premier match, Lamine Yamal bat un record à l'Euro !

Lamine Yamal a battu un record dès son premier match à l’Euro avec l’Espagne.

L’Euro 2024 a démarré officiellement depuis vendredi. C’est ce samedi que l’Espagne entre en lice pour son premier match face à la Croatie. Une rencontre qui sera marquée par un petit évènement avec le record battu par Lamine Yamal.

Le record impressionnant de Lamine Yamal à l’Euro

C’est l’évènement de cette première journée de l’Euro 2024. Titulaire avec l’Espagne, Lamine Yamal va battre un record de précocité ce samedi. Le jeune ailier du Barça devient, en effet, le plus jeune joueur à disputer une phase finale de l’Euro à 16 ans, 11 mois et 2 jours. Le record appartenait jusque-là à Kacper Kozłowski. Le Polonais avait foulé la pelouse de l’Euro 2020 à l’âge de 17 ans et 246 jours. Le record appartient désormais à Lamine Yamal, qui aura la lourde responsabilité, de mener l’attaque de la Roja contre la Croatie.

Lamine Yamal est prêt à porter la Roja à l’Euro

Plus jeune joueur à disputer l’Euro, Lamine Yamal a de grandes responsabilités lors de cette compétition. L’ailier du Barça est d’ailleurs conscient de cette tâche et compte d’ailleurs changer le statut de l’Espagne, qui n’est pas citée parmi les favoris de l’Euro, cet été.

« La Ligue des Champions et l'Euro sont deux tournois dans lesquels vous montrez ce que vous êtes au niveau international, où tout le monde vous voit. Au lieu de pression, cela devrait être quelque chose pour être motivé et montrer ce que je suis. Apprécier. Parce que c'est là qu'on passe le meilleur moment. Alors je profite de mon premier Euro », avait déclaré Lamine Yamal il y a quelques jours.