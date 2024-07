Euro 2024, un nouveau record impressionnant pour Lamine Yamal

Lamine Yamal va battre un nouveau record avec l’Espagne ce mardi lors du choc contre la France.

L’Espagne affronte l’Equipe de France ce mardi à l’occasion des demi-finales de l’Euro 2024. Un match à saveur particulière pour Lamine Yamal. La pépite de la Roja va en effet, battre un nouveau record impressionnant dans la compétition.

Lamine Yamal chipe un record à Pelé

Le 15 juin dernier, Lamine Yamal devenait le plus jeune joueur à disputer une phase finale de l’Euro lors de l’entrée en lice de la Roja contre la Croatie. Un record qu’il s’est offert à 16 ans, 11 mois et 2 jours devançant ainsi le Polonais Kacper Kozłowski qui l’avait battu à 17 ans et 246 jours lors de l’Euro 2020. Depuis, Lamine Yamal a enchainé des prestations majuscules avec l’Espagne, désormais qualifié en demi-finale. Titulaire contre les Bleus, l’ailier du Barça va ajouter un nouveau record à sa collection.

Le génie espagnol va devenir en effet, le plus jeune joueur à disputer une demi-finale de Coupe du monde ou d'Euro, ce soir. Cette fois-ci, c’est encore plus symbolique puisque le précédent détenteur de ce record n’est autre que le Roi Pelé qui l’avait établi à l’âge de 17 ans et 244 jours lors de la demi-finale du Mondial 1958 contre... la France.

Les Bleus ne feront pas de cadeau à Yamal

Impressionnant depuis le début de l’Euro, Lamine Yamal est avec, Nico Williams, la première menace de l’Espagne. Le crack du Barça pourrait poser beaucoup de problèmes à l’Equipe de France par son insouciance et sa qualité de percussion. Cependant, l’international espagnol ne devrait pas avoir une soirée tranquille non plus comme l’a prévenu Adrien Rabiot en conférence de presse, lundi.

« On a vu que c'était un joueur qui savait très bien gérer la pression. Il a beaucoup de qualités. Il est capable de jouer avec ses qualités en club comme en tournoi majeur, sans pression. Après c'est toujours compliqué de gérer une demi-finale dans un tournoi comme ça, mais ce sera à nous de lui mettre la pression surtout, de ne pas laisser dans le confort et lui montrer que pour jouer une finale d'Euro, il faudra en faire bien plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent », a déclaré l’international français.