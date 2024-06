Euro 2024 : Le message poignant de Mbappé aux supporters avant l'entrée en lice des Bleus

Kylian Mbappé a envoyé un message aux supporters français avant l’entrée en lice de l’Equipe de France à l’Euro.

L’Euro 2024 démarre officiellement ce vendredi avec le match d’ouverture entre l’Allemagne, pays hôte du tournoi, et l’Ecosse. Mais L’Equipe de France n’entrera en lice que lundi pour son premier match contre l’Autriche. Avant l’entrée en lice des Bleus, le capitaine, Kylian Mbappé, a eu quelques mots à l’endroit des supporters français.

Kylian Mbappé s’adresse aux supporters français avant l’Euro

Vice-championne du monde en titre, l’Equipe de France fait partie des grands favoris de l’Euro. Les Bleus sont déjà présents en Allemagne depuis mercredi et attendent lundi pour leur entrée en lice contre l’Autriche. S’il y a un homme qui est très attendu du côté des Tricolores, c’est Kylian Mbappé. En bon capitaine, le champion du monde a déjà commencé par haranguer le public français.

Dans une vidéo publiée sur le compte officiel de l’Euro 2024, l’ancien joueur du PSG annonce aux supporters que les Bleus sont prêts à réaliser une grande compétition. « Salut à tous les supporters français. On est arrivés en Allemagne, on espère que vous allez venir nombreux. On est prêts à faire quelque chose de grand », déclare le natif de Bondy.

Mbappé part à la guerre pour Deschamps

Plusieurs paramètres motivent Kylian Mbappé avant le début de l’Euro. D’abord, un très grand tournoi de sa part, couplé à un sacre de l’Equipe de France pourrait le replacer en tête dans la course au Ballon d’Or. Ensuite, c’est la seule compétition qui manque à son palmarès en sélection. Mais si le Bondynois veut remporter le tournoi cet été, c’est beaucoup plus pour Didier Deschamps.

Getty

« Quoi qu’il se passe, il a marqué son époque de manière indélébile en équipe de France. Maintenant, s’il veut un peu plus marquer l’histoire, il faut qu’on fasse quelque chose cet été, puisqu’il ne lui manque que l’Euro en tant qu’entraîneur. Après, il aura tout coché. On va tout faire pour. Peu importe l’avenir, je lui adresse mes félicitations. Chapeau, coach, pour tout ce que vous avez accompli », a-t-il déclaré dans un entretien avec Ouest France. Kylian Mbappé est d’ailleurs prêt pour le défi puisqu’il s’est entrainé ce vendredi après avoir été ménagé par le staff ces derniers jours.