Euro 2024 : Lamine Yamal met en garde la France et les autres favoris

Le jeune attaquant espagnol, Lamine Yamal, a envoyé un message fort aux favoris de l’Euro dont l’Equipe de France.

Il ne reste que trois jours avant le coup d’envoi de l’Euro 2024. Les 32 nations engagées iront à la conquête de la couronne continentale à partir du 14 juin. Toutefois, les favoris au sacre ne sont pas nombreux et l’Espagne n’en fait pas partie contrairement à l’Equipe de France. Un changement de statut de la Roja sur lequel Lamine Yamal est revenu ce mardi avec une mise en garde à l’endroit des favoris.

Lamine Yamal demande plus de respect pour l’Espagne

Triple vainqueur de l’Euro, l’Espagne ne fait plus autant peur sur la scène continentale, voire mondiale. Et cela à raison puisque la Roja a déçu lors des dernières compétitions internationales. Outre cela, c’est une nouvelle génération avec de nombreux jeunes joueurs qui se présenteront en Allemagne cet été. Mais pour Lamine Yamal, cela ne veut pas dire que l’Espagne n’est plus à craindre.

« On dit que nous n’avons pas beaucoup de joueurs de classe mondiale à leur poste, mais ces compétitions sont remportées par l’équipe qui joue le mieux. Comme l'Argentine lors de la Coupe du monde », a déclaré l’ailier du Barça dans une interview avec Mundo Deportivo.

La Roja va surprendre, Yamal prévient la France et les favoris de l’Euro

Contrairement à l’Espagne, les nations comme la France, l’Angleterre, le Portugal ou encore l’Allemagne sont celles attendues. Mais cela ne semble pas impressionner Lamine Yamal. Le jeune attaquant de 16 ans annonce d’ailleurs que la Roja sera assez motivée pour surprendre tout le monde à l’Euro.

« La Ligue des Champions et l'Euro sont deux tournois dans lesquels vous montrez ce que vous êtes au niveau international, où tout le monde vous voit. Au lieu de pression, cela devrait être quelque chose pour être motivé et montrer ce que je suis. Apprécier. Parce que c'est là qu'on passe le meilleur moment. Alors je profite de mon premier Euro », a confié Lamine Yamal.