Euro 2024, Lamine Yamal fait une folle révélation sur Kylian Mbappé

Tombeur de l’équipe de France avec l’Espagne, Lamine Yamal fait une révélation sur Kylian Mbappé, qui lui fait une demande.

Mardi dernier, l’équipe de France échouait en demi-finales de l’Euro 2024 contre l’Espagne (2-1) à l’Allianz Arena de Munich. Quelques jours après ce match qui a permis à la Roja de tutoyer son quatrième sacre à l’Euro, Lamine Yamal revient sur un échange qu’il a eu avec le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé.

Mbappé a demandé le maillot de Yamal

Ce samedi 13 juillet 2024, Lamine Yamal Nasraoui Ebana fête ses 17 ans. Depuis l’Allemagne où il dispute l’Euro 2024 avec l’Espagne, le jeune ailier droit du FC Barcelone a donné une interview à Marca dans laquelle il a confié que le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, lui a demandé son maillot à l’issue de l’élimination des Bleus à l’Euro.

Getty Images

« Mbappé me l'a demandé, enfin un kit man dans le vestiaire et Chiesa le jour de l'Italie. Les accessoires me disent qui le veut. Si Mbappé le demande, je le lui donnerai [rires] Pas de problème. Je ne sais pas ce que j'ai. Quand on a gagné contre la France, je pensais à la finale, tu es tellement excité que tu ne t'en souviens plus », a confié le natif d’Esplugues de Llobregat.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Par ailleurs, Yamal revient sur son but contre l’équipe de France en demi-finales de l’Euro 2024. « Tu vois qu'il y a beaucoup d'espace, tu lèves la tête et tu vois le but. Tu comprends que tu peux le faire. Et j'ai eu la chance que ce soit un but », a-t-il ajouté.