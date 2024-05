Euro 2024, la grande décision de l'UEFA

L’UEFA a pris une grande décision en vue de l’Euro 2024.

L’Euro 2024 prend son envol le 14 juin prochain en Allemagne et se terminera un mois plus tard, le 14 juillet. A plus d’un mois du début de la compétition, l’UEFA a pris une grande décision en ce qui concerne les listes des sélectionneurs.

L’UEFA annonce l’élargissement des listes à 26 joueurs

Comme lors de la Coupe du Monde 2022, il y aura une petite révolution à propos des listes des équipes lors de l’Euro 2024. Ce vendredi, l’UEFA a confirmé que les sélections nationales pourront élargir leurs listes de 23 à 26 joueurs pour la compétition. L’instance faitière du football européen a en effet, suivi les recommandations de la commission des compétitions pour les équipes nationales qui avait voté pour l’élargissement des listes le 22 avril dernier.

Mais le vote n’était pas à l’unanimité puisque le président de la FFF, Philippe Diallo, avait opté pour le maintien de la liste à 23, comme Didier Deschamps le souhaitait également. Le sélectionneur français craignait notamment d’être obligé de laisser des joueurs en tribunes comme lors du Mondial. Si l’UEFA a pris une autre décision, l’instance a tout de même donné gain de cause à Deschamps puisque les sélections pourront inscrire tous les joueurs sur la feuille de matchs. Ainsi, il n’y aura aucun joueur en tribunes même si l’UEFA n’a pas jugé bon d’élargir les bancs de touche.

Une aubaine pour l’Equipe de France

Il aurait préféré convoquer 23 joueurs certes mais l’élargissement de la liste à 26, avantage en réalité, Didier Deschamps. En effet, l’Equipe de France est miné par plusieurs blessures ces dernières semaines. Si Mike Maignan a encore une chance d’être de la partie, Kingsley Coman et Lucas Hernandez sont d’ores et déjà out pour l’Euro.

Ce dernier avait déjà été contraint d’abandonner les Bleus lors du dernier Mondial après une blessure lors de la première sortie de la France. C’était également le cas de Karim Benzema qui n’a pas terminé la compétition non plus. Avec une liste de 26 joueurs, Didier Deschamps devrait avoir moins de soucis à se faire au cas où cette situation se reproduirait. Pour rappel, le sélectionneur français dévoile sa liste le 16 mai prochain.