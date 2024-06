La liste de l’Angleterre pour l’Euro 2024 se rétrécit. Deux joueurs viennent d’être écartés par les dirigeants des Three Lions.

Alors que le sélectionneur national, Gareth Southgate, avait convoqué une liste élargie de 33 joueurs pour l’Euro 2024 avec l’Angleterre, certains ont commencé à être mis à pied par les dirigeants. C’est ce que vient d’annoncer la sélection des Three Lions.

Deux joueurs écartés

Deux milieux de terrains viennent de quitter le rassemblement des Three Lions. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a été confirmée quelques instants plus tard. Dans un communiqué sur son compte X (anciennement Twitter), ce jeudi 6 juin 2024, la sélection anglaise a officialisé le départ de James Maddison (Tottenham) et Curtis Jones (Liverpool).

« 27 joueurs devraient participer à la séance d'entraînement d'aujourd'hui, Lewis Dunk, Harry Maguire et Luke Shaw suivant des programmes individuels », a d’abord indiqué la note de la sélection, avant de poursuivre en annonçant la mauvaise nouvelle.

« James Maddison et Curtis Jones ont quitté le camp anglais, après avoir appris qu’ils ne faisaient pas partie de notre équipe finale pour l’EURO 2024. Nous les remercions d’avoir joué un rôle important dans notre préparation avant le tournoi », ajoute le communiqué.

Au total, 26 joueurs seront retenus pour l’Euro 2024 en Allemagne. Faut-il rappeler que l’Angleterre est logée dans la poule C en compagnie de la Slovénie, du Danemark et de la Serbie. Bukayo Saka et ses coéquipiers feront leur entrée en lice contre la Serbie (16 juin, 21 heures), avant de se mesurer au Danemark (20 juin, 18 heures) puis enfin la Slovénie (25 juin, 21 heures). Leurs performances en phase de groupes détermineront la suite de leur parcours en Championnat d’Europe.