Euro 2024, l’Allemagne promet le pont d’or à ses joueurs en cas de sacre

Pays hôte de l’Euro 2024, l’Allemagne veut faire comme la Côte d’Ivoire, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de 2023 à domicile.

Après l’édition 2020 (16e) organisée dans 11 différents pays, la 17e édition de l’Euro a lieu cette année en Allemagne du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet 2024. Pays organisateur, l’Allemagne ne veut pas perdre le trophée. En effet, la Mannschaft fait une promesse aux hommes convoqués par Julian Nagelsmann pour la compétition.

L’Allemagne promet le jackpot à ses joueurs

L’enfant né lors du dernier sacre de l’Allemagne à un Championnat d’Europe a désormais 28 ans en 2024. Alors, après cette longue période de disette, la Mannschaft envisage d’ajouter une autre couronne à son palmarès pour dépasser l’Espagne avec qui elle détient le plus de titres remportés (3).

Getty Images

A en croire les informations remportées par le média allemand, BILD, Si l’équipe nationale allemande remporte le Championnat d’Europe pour la quatrième fois lors de la prochaine édition qui se jouera à domicile en juin et juillet, les footballeurs recevront un bonus record. Selon le média, chaque joueur recevrait 400 000 euros en cas de sacre. Le directeur général de la Fédération allemande de football, Andreas Rettig (61 ans), l'a confirmé à la demande de l'agence de presse allemande.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Il n'y aura aucun changement dans les primes de tournoi liées aux performances par rapport aux Championnats d'Europe 2021 et à la Coupe du monde 2022. Nous nous sommes déjà mis d’accord sur ce point avec le conseil des joueurs l’année dernière », a confié le Directeur général de la DBF.

Getty Images

Si Toni Kroos, Antonio Rüdiger et leurs coéquipiers envisagent de remporter de tels bonus, ils devront batailler pour sortir de leur groupe A où il y a l’Ecosse, la Hongrie et la Suisse. Faut-il rappeler que l’Allemagne a remporté le trophée en 1972 (en Belgique), 1980 (en Italie) et 1996 (en Angleterre).

Pays organisateur lors de la 8e édition (1988) jouée à domicile et remportée par les Pays-Bas, la Mannschaft envisagerait de corriger son erreur et remporter son premier trophée à domicile.