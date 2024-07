Deschamps, Griezmann et les réactions après Espagne – France

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés après l’élimination des Bleus, mardi.

L’Equipe de France était aux prises mardi soir, avec l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024. Et les Bleus, moins précis devant le but, ne verront pas la finale de la compétition pour la deuxième fois de suite après leur défaite face à la Roja (2-1). Au terme de la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps et certains de ses joueurs dont Antoine Griezmann, ont livré leurs impressions au micro de TF1.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) :

« L’Espagne c’est une très belle équipe. Ils l’ont prouvé. Même si on a eu le bonheur d’ouvrir le score, elle nous a posé des difficultés et a été supérieure dans la maitrise. Même si on a essayé jusqu’au bout. Elle a fait voir toutes ses qualités. 4 minutes fatales ? On était un peu en retard, peut-être qu’on avait un peu moins de jus de fraicheur. Cela a amené un peu trop de déchets, notamment dans la construction du jeu. On savait qu’ils revenaient très vite presser et on n’a pas suffisamment orienté vers l’avant ».

L'article continue ci-dessous

Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur TF1) :

« Ce qui a manqué ? De la solidité défensive, des jambes... Ils ont été meilleurs que nous, à part les 20 premières minutes. On savait qu’ils frappaient de loin et on prend un but comme ça. Apres, sur le 2e, on relance mal le ballon et ils marquent. Apres, on a essayé... Le but de Lamine Yamal difficile à digérer ? Peut-être, mais on a eu 3, 4 occasions qu’on n’a pas pu mettre au fond. Mais le 2e but espagnol, ça nous a tués. Mais c’est le football. La défense, c’est ce qui était notre point fort depuis le début. On a perdu contre une grosse équipe. Trop fatigués ? Non, il n’y a pas d’excuses. Ils ont été meilleurs dans tout. On l’a peut-être joué trop facile ».

Kylian Mbappé (attaquant de l’équipe de France en zone mixte) :

« Ils ont fait un meilleur match que nous. Un gros écart ? Il faudrait revoir le match. On prend deux buts rapidement et en deuxième mi-temps on a des situations pour revenir mais on ne revient pas. Jouer sans le masque ? Avant le match, on a pris la décision, j'avais ras-le-bol du masque, j’ai demandé au doc si je pouvais et il m’a dit que je faisais ce que je voulais. La compétition est ratée. Je voulais être champion d'Europe. L’année a été longue, je vais aller en vacances pour me reposer. Je n’ai pas été bon et on rentre à la maison, c’est simple. Il faut bien que je me repose. Après, je pars pour une nouvelle vie ».