Euro 2024 : Comment sont départagées les équipes en cas d'égalité parfaite

La phase de groupes de l’Euro 2024 prend fin ce mercredi en Allemagne. En cas d’égalité parfaite, voici comment départager les équipes.

L’Euro 2024 a entamé depuis ce 23 juin les dernières journées de la phase de groupes. Parmi les 24 nations engagées, seize seront reconduites pour disputer les huitièmes de finale de la compétition. Mais pour déterminer les qualifiées ou le meilleures troisièmes repêchées pour poursuivre la bataille en cas d’égalité de points, un sérieux calcul s’impose.

Le départage en cas d’égalité parfaite

Contrairement à d’autres groupes de cet Euro 2024 en Allemagne, les groupes D et E conduiront à un casse-tête. Prenons l’exemple du groupe D où la France (2e) et les Pays-Bas (1ers) totalisent chacun 4 points. Même si les Bleus sont qualifiés pour les 8es de finale sans jouer, ils ne sont pas assurés de la place à laquelle ils termineront la phase de groupes. Trois scénarii déterminent les chances de l’Equipe de France de finir à la tête du groupe D.

Primo, la France terminera en tête si elle s'impose contre la Pologne sur la pelouse de Dortmund et dans l'hypothèse où les Bataves ne parviennent pas à battre l'Autriche. La France compterait alors sept points tandis que les Oranje en auraient quatre ou cinq. Secundo, les Bleus seront également premiers s’ils battent la Pologne et que les Pays-Bas s'imposent contre l'Autriche, mais sur un plus petit score. La différence de but, premier critère de classement en cas d'égalité de points, passerait alors à l'avantage de la France. Tertio, la France peut terminer à la première place si elle fait match nul et que les Pays-Bas font aussi match nul, et donc pareil ou moins bien que la France contre l'Autriche, en inscrivant deux buts de moins que les Tricolores.

Dans le groupe E, c’est encore plus compliqué. Toutes les équipes de cette poule comptabilisent 3 points chacune avec différentes de buts à la limite près. Une victoire est impérative pour déterminer le premier de ce groupe. En cas de match nul dans les deux matchs, l’UEFA va devoir appliquer ses critères.

Les règles pour départager les équipes d'un même groupe

Il est possible que plusieurs équipes connaissent une égalité de points au sein d'un même groupe à l'issue des trois journées de phase de poules. Pour départager le premier d'un deuxième, ou le troisième d'un quatrième, par exemple, voici donc les règles prises en compte dans cet ordre par l'UEFA :

le nombre de points acquis lors des confrontations directes entre équipes concernées

la meilleure différence de buts lors des confrontations directes entre équipes concernées

le plus grand nombre de buts marqués dans les matches disputés entre les équipes concernées

les trois premiers critères sont réexaminés sur les confrontations entre les équipes restantes en cas d'égalité persistante. Si cela ne permet pas de les départager, alors sont pris en compte dans cet ordre :

- la meilleure différence de but dans tous les matchs du groupe

- le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs du groupe

- le plus faible nombre de points disciplinaires (sachant qu'un carton rouge ou deux cartons jaunes suivis d'une expulsion valent 3 points et un carton jaune 1 point)

- le classement général des éliminatoires de l'Euro 2024

Les règles pour désigner les meilleurs troisièmes

Quatre meilleurs troisièmes vont donc aussi devoir être désignés à l'issue de la phase de poules. Ci-dessous les critères qui seront pris en compte par l'UEFA pour les désigner :